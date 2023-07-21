Росія завдала три авіаудари по селищу Нью-Йорк Донецької області: четверо поранених

У п’ятницю російська армія нещадно обстрілювала Донецьку область. Внаслідок авіаударів по Нью-Йорку відомо про пораненого чоловіка і трьох жінок.

21 липня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про обстріл селища міського типу Нью-Йорк в Донецькій області. Російські війська завдали три авіаудари. В результаті ворожої атаки було поранено 4 людей.

"Росіяни нанесли 3 авіаудари по смт Нью-Йорк в Донецькій області", — написав Єрмак.

За його даними, в результаті ворожого обстрілу було пораненого чоловіка та трьох жінок.

Ворожі обстріли Донецької області 21 липня

Армія РФ у п'ятницю обстріляла селище Дружба Торецької громади Донецької області. Унаслідок двоє дітей, брат із сестрою, загинули на власному подвір'ї.

"Обстріл селища з артилерії стався близько третьої години дня. Один зі снарядів влучив на подвір'я, де перебували діти, — 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка. Брат і сестра. Вони отримали поранення, несумісні з життям", — повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

У Торецьку в результаті обстрілу були пошкоджені будинок культури, школа, житлові будинки.

Вдосвіта обстріляли з Градів Костянтинівку, вбили подружжя, пошкодили школу і 20 будинків.Також 1 будинок пошкоджено у Предтечиному. На Волноваському напрямку під вогнем Вугледар і Богоявленка, на щастя, обійшлося без жертв.

За словами голови ОВА, на Донецькому напрямку у Курахівській громаді пошкоджено соціальний об'єкт у Гірнику. Серед ночі ворог обстріляв Авдіївку касетними снарядами.

Нагадаємо, 21 липня речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що ракетні обстріли України триватимуть. Ворог обстріляв Очаківський напрямок тому, що через Дніпро-Бузький лиман планувалося в зерновій ініціативі залучити миколаївські порти.

Крім того, 21 липня ЗС РФ завдали ракетних ударів по Одеській і Чернігівській областях прогриміли вибухи. У напрямку Одесу були застосовані ракети "Онікс".