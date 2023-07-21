ЗС РФ завдали ракетних ударів по Одеській і Чернігівській областях, прогриміли вибухи (фото)

Командування Повітряних сил попереджало про ракетну загрозу для північних областей і повідомляло про кілька пусків надзвукових ракет "Онікс" у напрямку Одеси.

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Російські окупанти під час повітряної тривоги атакували Одеську область посеред дня. Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі 21 липня закликав місцевих жителів залишатися в укриттях.

У Telegram-каналах почали писати про те, що в місті та області лунали гучні вибухи. Кореспондент Фокуса також підтвердив, що чув звуки вибухів у регіоні.

В Одеській обласній військовій адміністрації закликали жителів не знімати військових і залишатися в укриттях доти, доки небезпека не закінчиться.

"Жителі всієї області, залишайтеся в безпечних місяцях до відбою! Не знімайте роботу ППО, не допомагайте ворогу", — йдеться в повідомленні.

Більше подробиць про денну атаку Російської Федерації по Одесі та області від місцевої влади не надходило. Також невідомо, чи є наслідки та жертви.

У пресслужбі Повітряних сил ЗСУ також зазначили, що було зафіксовано пуски ракет "Онікс" у напрямку Одеської області, тому мешканців закликали убезпечити себе.

"Зафіксовано пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одеської області. Залишайтеся в укритті!" — йдеться в повідомленні.

Через деякий час Командування ЗС ЗСУ попередило, що ЗС РФ здійснили повторні пуски "Оніксів" у напрямку Одеської області.

Примітно, що повітряна тривога була оголошена по всій країні після 10:40. У Повітряних силах попереджали про небезпеку жителів північних, центральних, східних і південних областей.

Унаслідок сьогоднішньої ракетної атаки постраждала також Чернігівська область, повідомляє ОК "Північ". Було пошкоджено будівлю місцевого будинку культури.

Росія посеред дня атакувала мирні міста України Фото: Оперативне командування "Північ" Facebook

"В одному з населених пунктів району пошкоджено будівлю місцевого будинку культури. За попередніми даними, жертв немає. Інша інформація уточнюється", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 липня повідомлялося, що РФ обстріляла рятувальників в Одеській області під час ліквідації наслідків обстрілу. Це була четверта атака на регіон поспіль. Здійснювалися пуски крилатих ракет хвилями і для цього РФ обрала нову тактику: щоб обійти систему ППО, російські "Калібри" летіли на дуже низькій висоті з акваторії Чорного моря.