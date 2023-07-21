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ЗС РФ завдали ракетних ударів по Одеській і Чернігівській областях, прогриміли вибухи (фото)

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Фото: defence-ua | ЗС РФ атакували ракетами "Онікс" Одеську область

Командування Повітряних сил попереджало про ракетну загрозу для північних областей і повідомляло про кілька пусків надзвукових ракет "Онікс" у напрямку Одеси.

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Російські окупанти під час повітряної тривоги атакували Одеську область посеред дня. Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі 21 липня закликав місцевих жителів залишатися в укриттях.

У Telegram-каналах почали писати про те, що в місті та області лунали гучні вибухи. Кореспондент Фокуса також підтвердив, що чув звуки вибухів у регіоні.

В Одеській обласній військовій адміністрації закликали жителів не знімати військових і залишатися в укриттях доти, доки небезпека не закінчиться.

"Жителі всієї області, залишайтеся в безпечних місяцях до відбою! Не знімайте роботу ППО, не допомагайте ворогу", — йдеться в повідомленні.

Більше подробиць про денну атаку Російської Федерації по Одесі та області від місцевої влади не надходило. Також невідомо, чи є наслідки та жертви.

У пресслужбі Повітряних сил ЗСУ також зазначили, що було зафіксовано пуски ракет "Онікс" у напрямку Одеської області, тому мешканців закликали убезпечити себе.

"Зафіксовано пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одеської області. Залишайтеся в укритті!" — йдеться в повідомленні.

Через деякий час Командування ЗС ЗСУ попередило, що ЗС РФ здійснили повторні пуски "Оніксів" у напрямку Одеської області.

Примітно, що повітряна тривога була оголошена по всій країні після 10:40. У Повітряних силах попереджали про небезпеку жителів північних, центральних, східних і південних областей.

Унаслідок сьогоднішньої ракетної атаки постраждала також Чернігівська область, повідомляє ОК "Північ". Було пошкоджено будівлю місцевого будинку культури.

Руйнування, будинок культури, ракетний удар, Чернігівська область, повітряна тривога Fullscreen
Росія посеред дня атакувала мирні міста України
Фото: Оперативне командування "Північ" Facebook

"В одному з населених пунктів району пошкоджено будівлю місцевого будинку культури. За попередніми даними, жертв немає. Інша інформація уточнюється", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 липня повідомлялося, що РФ обстріляла рятувальників в Одеській області під час ліквідації наслідків обстрілу. Це була четверта атака на регіон поспіль. Здійснювалися пуски крилатих ракет хвилями і для цього РФ обрала нову тактику: щоб обійти систему ППО, російські "Калібри" летіли на дуже низькій висоті з акваторії Чорного моря.