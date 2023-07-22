Паузу заповнили "Шахедами": РФ вночі атакувала центральні регіони України, — Гуменюк

Противник направив розвідувальні БПЛА для збору інформації щодо припортової інфраструктури. Усі дрони були знищені Силами оборони.

У ніч на 22 липня Росія атакувала територію України дронами-камікадзе "Shahed-136". Безпілотники були спрямовані в центральні регіони України, зокрема, під ударом були Кіровоградська, Дніпропетровська, а також Миколаївська області. Про це розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, Росія активізувала застосування розвідувальних дронів — це свідчить про те, що противник узяв паузу для збору інформації. Однак на південному напрямку ця пауза була заповнена безпілотниками "Шахедами".

"Сили оборони відпрацювали по трьох БПЛА, які були спрямовані через Миколаївщину в центр України, і три дрони були знищені, а ще два збили над Дніпропетровщиною", — повідомила Гуменюк.

Речниця зазначила, що противник за допомогою таких дронів також збирає інформацію щодо припортової інфраструктури, бо їхня активність спостерігається з боку Чорного моря в напрямку узбережжя.

Атаку ворожих безпілотників підтвердив і керівник Криворізької МВА Олександр Вілкул.

"Вночі окупанти атакували область безпілотником, але силами Повітряного командування "Схід" цей БПЛА був знищений", — написав він у Telegram.

Удар по Кіровоградській області підтвердив і керівник місцевої ОВА Андрій Райкович. За його словами вночі працювали системи ППО

"Сьогодні вночі російський агресор знову атакував Кіровоградщину дронами. Працювала ППО. Попередньо — без загиблих і травмованих та руйнувань цивільних будівель", — повідомив чиновник.

Раніше повідомлялося, що на думку військовослужбовець ЗСУ Євгена Карася, українські війська до кінця поточного року можуть "перерізати" Росії сухопутний коридор до Криму. В ефірі телеканала "Київ24" він сказав, що "скоро будуть ще хороші новини".