Спецпризначенці СБУ знищили рідкісну станцію РЛС "Подлет" окупантів (відео)

З початку повномасштабної війни РФ втратила третю станцію "Подлет", яка має слугувати цілевказанням для засобів ППО.

Українські спецпризначенці з Центру спеціальних операцій "А" знищили ще 26 цілей окупантів. Серед них рідкісна радіолокаційна станція 48Я6-К1 "Подлет". Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Спецпризначенці з підрозділу "Білий вовк" знищили 26 російських цілей:

танк;

МТЛБ;

2 броньовики;

комплекс спостереження "Муром-П";

РЛС "Подлет" разом з машиною управління;

станцію РЕБ;

3 120-мм міномети;

7 бліндажів;

2 склади боєприпасів та інші обʼєкти.

Також зазначається, що під час бойових робіт було знищено близько 40 російських солдатів. Знищення обʼєктів відбувалося за допомогою безпілотників та скидання з них снарядів.

РЛС "Подлет" — це універсальна мобільна трикоординатна станція, яка має виявляти цілі на малих та надмалих висотах та за умов поміх. Його створила російська компанія ПВО "Алмаз-Антей" для російської армії. РЛС служить цілевказівником для зенітно-ракетних комплексів по типу С-300 та С-400. На озброєнні РФ з 2015 року.

За підрахунком Oryx, окупанти втратили дві станції РЛС "Подлет", одну командну машину для неї та 1 мобільний генератор.

Нагадаємо, 11 липня бійці ЗСУ знищили ЗРК С-400 російських військ, а саме пускову установку та радар.

9 липня ЗСУ знищили коштовну РЛС "Зоопарк" за допомогою безпілотника.