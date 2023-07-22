"Не потрібно нас лякати": Наєв розкрив реальну мету розміщення ПВК "Вагнер" у Білорусі

Сергій Наєв заявив, що найманці ПВК "Вагнер" перемістилися на територію Білорусі з метою залякування і психологічного тиску на населення України.

Командувач Об'єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що заходи, до яких приєднуються найманці ПВК "Вагнер" на території Білорусі, проводять із метою психологічного тиску на населення України. Про це інформує командування Об'єднаних Сил ЗСУ в Telegram.

"Для залякування. Але нас не потрібно лякати, тому що ми знаємо, чим потрібно займатися і робимо все для того, щоб ворожі розвідувальні диверсійні сили не змогли успішно діяти на території України, зокрема, на київському напрямку в Чорнобильській зоні", — наголосив Наєв.

За його словами, українські військові з метою запобігання діям ворога в останній тиждень здійснили низку заходів. Зокрема, вони зруйнували п'ять ділянок доріг, що ведуть до державного кордону з Білоруссю, а також заклали понад 2,5 тисячі протитанкових мін і утворили понад 60 лісових завалів, які заміновані.

Нагадаємо, 21 липня в ISW повідомили, що в Білорусі хочуть побудувати нову базу для ПВК "Вагнер" за 2 кілометри від території України.

20 липня в Білорусі почалися навчання білоруського спецназу з бойовиками ПВК "Вагнер".