"Показове пороття": військовий експерт висловився про арешт Стрєлкова (відео)

Олег Жданов зазначає, що Гіркін часто висловлювався проти російського уряду і особисто Володимира Путіна, але звинувачення, які йому висунуто, пов'язані не зі зрадою, а з екстремізмом. Це означає, що арешт міг бути "показовим".

У п'ятницю, 21 липня, в Росії затримали визнаного міжнародним злочинцем діяча так званої "ДНР" Ігоря Стрєлкова (Гіркіна), який відомий своїми різкими заявами на адресу Володимира Путіна. Звинувачення, які йому висунуто, пов'язані з екстремізмом. Коментар з приводу арешту Стрєлкова дав військовий експерт Олег Жданов, передає "24 Канал".

Стрєлкова (Гіркіна) затримали після того, як колишній найманець ПВК "Вагнер" написав у правоохоронні органи заяву про його діяльність.

"Мені здається, що він постраждав не стільки за слова проти Путіна, скільки за слова проти Пригожина", — припустив Жданов.

"Зараз йому, найімовірніше, "правильно" пояснять, що можна говорити, а що ні. І через деякий час усе повернеться на круги своя", — зазначив Жданов.

За словами Жданова, Гіркін у РФ вважається "витратним матеріалом", його присутність у політичному полі може бути несприятливою для інтересів певних сил або навіть держав. Пов'язано це, зокрема, з тим, що Стрєлков (Гіркін) перебуває в міжнародному розшуку у справі про катастрофу малайзійського літака Boeing MH17 над Донбасом. Інформація, якою він, імовірно, володіє, може бути загрозою для зацікавлених сторін, включно з російською владою.

"Я не виключаю, що це може бути показова прочуханка, щоб налякати того ж Пригожина", — підсумував Жданов.

Коментар Олега Жданова про арешт Ігоря Стрєлкова

Зазначимо, що 21 липня в РФ затримали терориста Ігоря Стрєлкова (Гіркіна). Співробітники правоохоронних органів повели його з дому, де попередньо провели обшуки. Найближчі два місяці до нового судового слухання Стрєлков проведе в СІЗО.

Нагадаємо, що російський опозиціонер В'ячеслав Мальцев сказав, що Гіркіна заарештували через погрозу вбивства Шойгу. На його думку, Ігор Стрєлков (Гіркін) "ревнує до успіху" засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, якому свого часу не вдалося повалити міністра оборони РФ.