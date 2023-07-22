Незважаючи на прохання Києва: США не поспішають постачати Україні ракети ATACMS

Журналісти вважають, що Вашингтон усе ж передасть ATACMS для ЗСУ. Такий сценарій повторювався з іншими американськими системами озброєння, які спочатку не були схвалені, але зрештою були поставлені в Україну.

Сполучені Штати поки що не поспішають надавати Україні ракети великої дальності ATACMS. Про це повідомляє видання The Washington Post.

Американські офіційні особи заявляють, що адміністрація президента Джо Байдена наполегливо дотримується своєї позиції та не має наміру надавати Україні ракети дальнього радіусу дії, незважаючи на підвищений тиск з боку американських законодавців і прохання уряду Києва.

На думку видання, розчарування в повільних темпах контрнаступу України призвело до припущень про те, що ракети ATACMS також можуть у майбутньому бути схвалені для постачань в Україну, незважаючи на нинішню відмову. Такий сценарій повторювався з іншими американськими системами озброєння, які спочатку не були схвалені, але в підсумку були поставлені в Україну.

За даними The Wall Street Journal від 29 червня, США близькі до схвалення передачі ракет великої дальності ATACMS для України. Високопоставлений представник українського оборонного сектору заявив, що останніми тижнями Київ помітив позитивні сигнали.

Зі свого боку французьке дипломатичне джерело 11 червня повідомило, що Париж передасть Україні 50 ракет SCALP. Друге джерело, обізнане про цей крок, зазначило, що деякі ракети вже доставлено в Україну.