Нічний обстріл Одеси: ЗС РФ випустили 19 ракет, є жертви і серйозні руйнування (фото, відео)

Унаслідок атаки постраждали десятки будинків, дві пам'ятки архітектури, є обриви електромереж і кілька великих воронок. Збитків завдали Будинку вчених, зруйновано бульвар Жванецького.

ЗС РФ уночі 23 липня здійснили новий масований ракетний удар по Одесі. Постраждали житлові будинки, будівля адміністрації, Будинок вчених і Спасо-Преображенський собор УПЦ. За останніми даними, щонайменше одна людина загинула, 22 отримали поранення, 14 громадян, троє з яких — діти, госпіталізовано. Про це інформують у Нацполіції України.

Перші вибухи прогриміли близько 00:56. Згодом у місті пролунала серія повторних потужних вибухів о 01:00, о 01:07, а також о 01:15.

За даними Командування Повітряних сил, противник випустив у напрямку обласного центру 19 ракет. Серед них:

5 надзвукових "Оніксів" із ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);

3 крилаті ракети повітряного базування Х-22 — пуски здійснювалися з акваторії Чорного моря;

4 крилаті ракети "Калібр" із підводного човна в Чорному морі;

5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" із Криму;

2 балістичні ракети "Іскандер-М" із Криму.

Силам ППО вдалося знищити чотири "калібри" та п'ять крилатих "іскандерів".

Унаслідок масованого обстрілу зруйновано портову інфраструктуру міста, шість житлових будинків, зокрема багатоквартирні будівлі, дві пам'ятки архітектури, є обриви електромереж і кілька великих воронок. Постраждав Будинок вчених, а також зруйновано бульвар Жванецького.

У міськраді Одеси повідомили, що сильно зруйновано Свято-Преображенський кафедральний собор, де внаслідок атаки була сильна пожежа. Крім пошкоджень будівлі, постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперівську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

На місці прильоту по собору працюють рятувальники та міські комунальні служби.

Президент України Володимир Зеленський засудив ворожу атаку. Він висловив співчуття всім постраждалим і заявив, що російські терористи відчують відповідь, їм не буде жодного виправдання.

"Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору… Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь", — написав президент у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, після того, як Москва вийшла із зернової угоди, ЗС РФ кілька днів поспіль завдають масованих атак по Півдню України. Унаслідок обстрілу 20 липня в Миколаївській області 18 осіб отримали різні поранення, двоє загинули, ще двох громадян дивом вдалося дістати з-під завалів. В Одесі внаслідок нічної атаки четверо людей постраждали, зруйновано адмінбудівлю.

Спеціалізована установа ООН з освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) 21 липня виступила із засудженням російських обстрілів Одеси.

За попередніми оцінками організації, під час ракетних атак ЗС РФ завдали шкоди музеям, включеним до фонду Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зокрема археологічному музею, музею морського флоту й літературному музею.

"ЮНЕСКО висловлює підтримку жителям Одеси та приносить щирі співчуття сім'ям жертв", — ідеться в заяві організації, що закликає припинити напади на культурні цінності, захищені міжнародним правом.

Фокус писав 21 липня, що РФ обстріляла рятувальників в Одеській області під час ліквідації наслідків обстрілу. Це була четверта атака на регіон поспіль. Здійснювалися пуски крилатих ракет хвилями, і для цього РФ обрала нову тактику: щоб обійти систему ППО, російські "Калібри" летіли на дуже низькій висоті з акваторії Чорного моря.