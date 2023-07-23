"Зло програє": Зеленський пообіцяв помститися РФ за нічний обстріл Одеси (фото)

Президент переконаний, що "російському злу" немає жодного виправдання. На його думку, агресор приречений на поразку.

Російські війська отримають відповідь від України за обстріл Одеси вночі на 23 липня. Про це заявив у соцмережах президент Володимир Зеленський.

"Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору… Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє", — підкреслив він.

Український лідер пообіцяв "відповідь російським терористам" за нічний обстріл південного регіону. За його словами, ворог "відчує" відплату за атаку.

"Я вдячний усім, хто допомагає людям, і всім, хто думками й емоціями з Одесою. Ми пройдемо це. Ми повернемо мир. І для цього треба перемогти російське зло", — зазначив Зеленський.

Він повідомив, що всім постраждалим унаслідок "чергової терористичної атаки" надають необхідну допомогу. Також президент поділився знімками наслідків нічного обстрілу.

Нагадаємо, вночі 23 липня ЗС РФ здійснили масований ракетний обстріл Одеси. За даними Нацполіції, внаслідок атаки загинула щонайменше одна людина, 22 особи — поранені. У Повітряних силах ЗСУ проінформували, що ворог випустив 19 ракет, 9 із яких вдалося знищити силам ППО.

Нещодавно, 21 липня, російські загарбники атакували Одесу посеред дня. У місті пролунали гучні вибухи, а мешканців закликали перебувати в укриттях. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про запуск ворогом ракет "Онікс".