Підривають логістику й оборону РФ: експерти ISW проаналізували контрнаступ ЗСУ

Аналітики зробили висновок про успіхи українського контрнаступу. На думку експертів, кампанія ЗСУ спрямована на виснаження сил ЗС РФ і бійці успішно справляються з цим завданням.

Удари ЗСУ по військових об'єктах у тилу ворога успішно підривають логістику і контрбатарейну оборону ЗС РФ. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У ISW проаналізували звіти українських офіційних осіб, зокрема начальника Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу України полковника Сергія Баранова, керівника об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, а також командувача Таврійською групою українських військ бригадного генерала Олександра Тарнавського про контрнаступальні дії української армії.

Експерти зазначили, що кампанія триває щонайменше на трьох ділянках фронту, спрямована на виснаження сили ЗС РФ і дає змогу зберегти українські сили ціною повільного завоювання територій. Аналітики додали, що заяви Баранова, Гуменюка і Тарнавського свідчать про те, що українські військові успішно проводять контрнаступ.

Як відомо, полковник Баранов заявляв, що українські ракетні та артилерійські підрозділи "потужні" і "точні", а тому несуть відповідальність за близько 90 відсотків російських втрат, завдяки західним високоточним ракетам і артилерійським системам.

Наталія Гуменюк зі свого боку зазначала, що російські війська відчувають "снарядний голод", про що свідчать зменшення кількості обстрілів Херсонської області. Це відбувається завдяки ударам ЗСУ по російських скупченнях боєприпасів у глибокому тилу.

А командувач Таврійської групи українських військ бригадний генерал Олександр Тарнавський 13 липня порівняв контрнаступ України з боксом. За його словами, українська армія має намір "тримати противника на відстані витягнутої руки", щоб уникнути ближнього бою, оскільки Україна може ефективно перемагати російські сили на великій відстані.

Фокус писав 22 липня, що, на думку радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, Збройні сили України мають значну бойову міць, яку вони ще не застосували в контрнаступі. І прагнуть вибрати оптимальний момент для активного контрнаступу, щоб мати максимальний вплив на поле бою.