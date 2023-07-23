У РФ серйозні проблеми з виробництвом ракет: експерт вказав на причини

На думку військового оглядача Олександра Коваленка, російське командування обстрілює Одесу, знаючи про проблеми з їхніми ракетами й прекрасно розуміючи, що спрямовуючи ракету на порт, вона з високою ймовірністю відхилиться і влучить в історичний центр.

У Російської Федерації виникли серйозні проблеми з виробництвом ракет. Про це повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко з групи "Інформаційний спротив" у своєму Telegram-каналі, коментуючи ракетний обстріл Одеси в ніч на 23 липня.

За словами Коваленка, виробництво ракет у РФ наразі здійснюється в "авральному режимі", що призводить до практично повної відсутності технічного контролю. Це означає, що ракети, які випускаються, не проходять перевірку, включно з тестами на наявність помилок, що зі свого боку позначається на їхній якості, роблячи їх менш надійними й точними.

Експерт зазначив, що в ніч на неділю, 23 липня, противник застосував різні ракети, атакуючи Одесу, зокрема "Іскандер-М/К", "Калібр", "Онікс" і Х-22. Він також зазначив, що російські ракети мають досить низьку точність, що робить їх менш ефективними. Наприклад, ракета Х-22 може мати відхилення від цілі до 500-600 метрів, тоді як навіть "високоточні" ракети, такі як "Калібр", мають відхилення в районі +/- 50 метрів. Як результат, точність навіть у "Калібрів" уже погіршилася до відхилення в районі +/- 100-150 метрів.

"Уже у 2022 році в районі Бєлгорода місцеві неодноразово знімали, як ракети ОТРК "Іскандер", які запускаються в бік Харківської області, вибухали після пуску, або падали, змінюючи траєкторію. Тому, застосування навіть умовно "сучасних" і "високоточних" ракет, це застосування дефективних ракет", — зазначив Коваленко.

Експерт зазначив, що російське командування веде обстріл Одеси, добре знаючи про проблеми з ракетами, і спрямовуючи ракету на порт, командування ЗС РФ розуміє високу ймовірність відхилення від траєкторії, що призводить до влучання в історичний центр, житлові будинки або архітектурні пам'ятки.

Масований ракетний обстріл Одеси 23 липня

Нагадаємо, в ніч на 23 липня ЗС РФ здійснили ракетний обстріл Одеси, під час якого було зруйновано Спасо-Преображенський собор, а також постраждали Будинок Вчених і низка історичних будівель на вулиці Преображенській у центрі міста. ЗС РФ випустили по Одесі 19 ракет різних типів. Постраждали щонайменше 22 людини. Відомо про одного загиблого.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв помститися росіянам за руйнування в Одесі.