Задіює космічну розвідку: РФ готує нові атаки на енергетику України, — ГУР (відео)

За даними розвідвідомства, у ЗС РФ намагаються визначити, які саме критичні цілі та критичні об'єкти насамперед зачеплять систему енергетики України.

Російське військово-політичне керівництво планує нові обстріли енергоінфраструктури України та наразі проводить розвіддіяльність, намагаючись знайти найвразливіші об'єкти енергетики. Таку заяву зробив представник ГУР Вадим Скібіцький в інтерв'ю телеканалу "Ми — Україна".

"Ми відстежуємо всі питання, що стосуються розвідки Російською Федерацією наших енергетичних об'єктів, — заявив він. — Я скажу вам, що вони почали таку роботу".

За словами представника ГУР, для цього залучити дорозвідку, зокрема космічну та інші різновиди, щоб визначити, які саме критичні цілі та об'єкти насамперед зачеплять систему енергетики.

Вадим Скібіцький — про обстріли енергоінфраструктури України

Наймасштабніша кампанія за всю історію України

Днями стало відомо, що в рамках кампанії з підготовки до зими Міністерство енергетики України посилює фізичний захист енергоінфраструктури. Триває наймасштабніша за всю історію України ремонтна кампанія на енергооб'єктах.

"Минулого року масовані російські атаки на наші енергооб'єкти тривали протягом усього опалювального сезону — з 10 жовтня до 9 березня включно", — нагадав міністр.

Під час наймасштабнішої за всю історію України ремонтної кампанії планують насамперед відремонтувати об'єкти генерації.

Відновлюються підстанції та мережі разом з об'єктами теплової генерації в регіонах.

За словами Галущенка, планують додати в енергосистему 1,7 ГВт до настання зими, оскільки припускають, що атаки ЗС РФ на українську інфраструктуру взимку відновляться.

Нагадаємо, що українцям розповіли, чого чекати в новому опалювальному сезоні. За словами нардепа Сергія Нагорняка, відновлення енергосистеми йде повільними темпами, а ситуація надскладна. Відновлення російських атак по енергоінфраструктурі призведе до нових відключень, пояснив депутат.

Також повідомлялося, що тарифи зросли, але жителям України обіцяють пом'якшити подорожчання електроенергії.