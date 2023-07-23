Варварство не переможе: Італія готова допомогти відновити Спасо-Преображенський собор в Одесі

У посольстві Італії в Україні заявили, що країна має унікальний у світі досвід у реставраційній галузі, а тому готова долучитися до відновлення культурної спадщини Одеси, яка постраждала внаслідок російських обстрілів.

Італія готова допомогти Україні реконструювати Одесу після російських обстрілів 23 липня. Зокрема, йдеться про Спасо-Преображенський собор, про що заявили в посольстві Італії в Україні.

"Атаки в Одесі, загибель невинних людей, руйнування Спасо-Преображенського собору глибоко засмучують нас. Російські агресори руйнують зерносховища, позбавляючи їжі мільйони людей, які її потребують", — йдеться в повідомленні.

У посольстві додали, що російські військові "знищують європейську цивілізацію, її священні символи".

"Вільний народ не дозволить себе залякати, варварство не переможе. Італія, з її унікальним у світі досвідом у реставраційній галузі, готова долучитися до відновлення собору та інших скарбів культурної спадщини України", — підкреслили в посольстві.

Фото: Twitter

Раніше міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні назвав знищення частини Спасо-Преображенського собору "мерзенним вчинком".

"Італія, підтримавши Одесу під час внесення її до списку культурної спадщини ЮНЕСКО, буде однією з перших, хто відновлюватиме місто", — написав міністр.

Що відомо про нічні обстріли Одеси

Російські війська вночі 23 липня обстріляли Одесу. У напрямку обласного центру було випущено 19 ракет різного виду. Серед них п'ять надзвукових "Оніксів", три крилаті ракети повітряного базування Х-22, чотири крилаті ракети "Калібр", п'ять "Іскандер-К", дві "Іскандер-М".

Унаслідок атаки постраждали десятки будинків, дві пам'ятки архітектури, є обриви електромереж і кілька великих вирв. Збитків завдали Будинку вчених, бульвару Жванецького, зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. Постраждали щонайменше 22 людини. Одна людина загинула.

Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна помститься за військові злочини ЗС РФ.

Російські пропагандисти разом звинуватили в наслідках обстрілів ЗСУ. У Міноборони РФ повідомили, що ЗС РФ цілилися в об'єкти, які знаходилися далеко від Свято-Преображенського кафедрального собору та іншої культурної спадщини Одеси.

Фокус писав 21 липня, що РФ обстріляла рятувальників в Одеській області під час ліквідації наслідків обстрілу. Це була четверта атака на регіон поспіль.