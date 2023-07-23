Росія здобула повітряну перевагу: контрнаступ ЗСУ зайшов у глухий кут, — WSJ

На думку експертів, Україна втратила тактичну перевагу над РФ, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Тепер контрнаступ являє собою більш складне завдання без підтримки авіації.

Україна опинилася в складній ситуації, не маючи необхідних озброєнь і кадрової підготовки для ефективної боротьби з Росією. Про це 23 липня пише американська газета The Wall Street Journal.

За даними журналістів, коли Україна почала контрнаступ, західні військові чиновники розуміли, що Київ не має достатнього озброєння, включно зі снарядами та бойовими літаками, необхідними для того, щоб витіснити російські війська. Сподівалися, що українська хоробрість і винахідливість впораються із ситуацією, однак цього не сталося.

Російські війська виявилися добре обладнаними мінними полями, "фортифікаційними спорудами та потужною авіацією, що суттєво перешкоджало прогресу українських сил. Це призвело до зростання ймовірності затяжної війни та необхідності в додаткових озброєннях і підготовці для Києва", — йдеться в матеріалі.

Адміністрація президента США Джо Байдена стикається зі складним політичним розрахунком. З наближенням виборів у 2024 році, Вашингтон став більш обережним у наданні допомоги Україні, побоюючись впливу війни на передвиборчу кампанію.

У той час як Європа прагне перемоги України та поразки Росії для забезпечення безпеки континенту, у європейських військових обмежені ресурси, щоб забезпечити українців усім необхідним для витіснення російських військ.

Україна втратила тактичну перевагу, — експерти

Проте ситуація в українсько-російській війні радикально змінилася. Україна вже не володіє тією самою тактичною перевагою, яка давала їй змогу приголомшити Москву минулого року. Тепер Росія численніша за українські війська і володіє потужним оборонним комплексом.

"Україні потрібно змінити тактику, щоб подолати російську оборону. Концентрування сил і синхронізація військових операцій стане ключовим фактором для прориву оборони противника. Також українцям необхідно поліпшити протиповітряну оборону і посилити свої збройні сили, щоб зіткнутися з російськими армійськими укріпленнями", — каже Франц-Стефан Гаді, незалежний військовий аналітик, який нещодавно побував на українських передових позиціях.

Росія здобула повітряну перевагу на значній частині фронту, оскільки Україна зіткнулася з нестачею засобів протиповітряної оборони і зенітного озброєння.

"Росіяни змогли більш ефективно використовувати свою авіацію", — зазначає Дуглас Баррі, старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень, аналітичного центру в Лондоні. "Росія, хоча й не домінує в повітрі над усією територією України, вважається у вигіднішому становищі з точки зору сторони, що обороняється".

Україна активно переслідує ідею отримання американських винищувачів F-16, оскільки протидія російським літакам стала головною проблемою для команди президента Зеленського. Зараз в України є лише невеликий парк військово-повітряних сил, що складається з радянських літаків і вертольотів.

Як пише видання, організація дрібномасштабних операцій, хоч і спрощує завдання для командирів, накладає свої складнощі, такі як зменшення мобільності. Ці операції створюють проблеми з безпечною евакуацією поранених солдатів з передової і забезпеченням постачання боєприпасів, оскільки медичний і тиловий корпус менш захищені.

Проведення синхронних великомасштабних атак є складним завданням навіть для збройних сил із кращим озброєнням, ніж в України. Об'єднання великої кількості наземних і повітряних сил у швидкий і жорстокий наступ фронтального штурму виявляється надзвичайно складним завданням.

Ба більше, жоден західний збройний підрозділ не наважиться атакувати укріплену оборону, не маючи переваги в повітрі.

"США ніколи б не ризикувала атакувати укріплену оборону без повітряної переваги, але українці не мають цієї переваги", — підкреслює Джон Нагл, колишній підполковник армії США, який нині викладає у Військовому коледжі армії США. "Не можна переоцінити важливість повітряної переваги для успішних наземних бойових операцій за розумних втрат".

Нагадаємо, 21 червня спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що винищувачі F-16 допоможуть захищати українське небо від російських атак ракетами та дронами.

Також нагадаємо, 21 липня в Білому домі заявили, що Україна може отримати F-16 до кінця року, але ЗСУ потрібна більше артилерії, танків і ППО.