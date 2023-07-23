Колаборанти здали росіянам 19-річну дівчину, яка порвала прапор РФ, — мер Мелітополя

За словами Івана Федорова, дівчині загрожує в'язниця за те, що вона висловила протест проти російської окупації у своєму рідному селі. Щодо 19-річної українки порушено кримінальну справу.

У тимчасово окупованому селі Миронівка Приазовського району Запорізької області жителі передали російській владі інформацію про 19-річну односельчанку, яка розірвала російський прапор на одній з адмінбудівель. Про це 23 липня повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

За словами міського голови, тепер проти дівчини окупанти порушили кримінальну справу, і їй загрожує до року тюремного ув'язнення.

"Чергове судилище проти українців тільки за те, що зневажають ворога і символи країни-агресора. Чекаємо деокупації — необхідно якнайшвидше звільнити наших людей!" — написав мер.

Ситуація на окупованій території в Запорізькій області

Як розповів мер Мелітополя Іван Федоров, у Запорізькій області російські окупанти перейшли до нового етапу фільтраційних заходів — карають за архівні фото та музику.

Так, раніше в телефонах українських громадян шукали докази співпраці з силами опору. Потім стали перевіряти листування в месенджерах, щоб знайти до чого причепитися і звинуватити в "тероризмі". Тепер же окупанти уважно вивчають фото і музику.

"Змушують видаляти навіть архівні знімки з українським прапором і погрожують за українські пісні, які називають "нацистськими", — розповів Федоров.

Нагадаємо, 18 червня мер Мелітополя повідомив, що замість колишніх обшуків у ранні ранкові ранкові години, російські окупанти тепер приходять уночі, будять усіх мешканців і публічно виводять людину з мішком на голові, щоб залякати решту місцевих жителів.

Нагадаємо також, що на тимчасово окупованій території Запорізької області розпочали роботу 44 військово-облікові столи. У рамках заходу з набору військовослужбовців окупаційна влада поставила на військовий облік уже 1500 осіб.