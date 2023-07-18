Щоб бачили і боялися: росіяни змінили тактику залякування в Мелітополі, — мер (відео)

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, кількість викрадень людей у місті останнім часом зросла. У полон потрапляють до 10 українців за добу.

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Російські військові злочинці в тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі вирішили змінити тактику тероризування мирних жителів. Замість колишніх обшуків у ранні ранкові години ранку, вони тепер приходять уночі, будять усіх мешканців і публічно виводять людину з мішком на голові, з метою залякати решту місцевих жителів. Про це в ефірі національного телемарафону розповів український мер Мелітополя Іван Федоров.

Останнім часом спостерігається збільшення кількості українців, які потрапляють у полон окупантів, у середньому по 10 осіб на добу.

"Ворог приходить уночі. Будять усіх у багатоповерховому будинку, щоб усі бачили, що відбувається і боялися. Потім виводять демонстративно людину з мішком на голові, саджають у машину і відвозять", — розповів Федоров.

На додаток до цього, за його словами, трапляється так, що жителі міста їдуть вранці на роботу або відвідати друзів у сусідньому селі, але вже не повертаються назад. На контрольно-пропускних пунктах окупанти можуть легко заарештовувати людей і відправляти їх до комендатури.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованій території Запорізької області розпочали роботу 44 військово-облікові столи. У рамках заходу з набору військовослужбовців окупаційна влада поставила на військовий облік уже 1500 осіб.

А також у травні Іван Федоров розповідав, що російським окупантам у Запорізькій області було вкрай "гаряче" на цьому напрямку і вони зазнали колосальної кількості втрат.