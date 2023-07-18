Чтобы видели и боялись: россияне изменили тактику запугивания в Мелитополе, – мэр (видео)

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, количество похищений людей в городе в последнее время возросло. В плен попадают до 10 украинцев за сутки.

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Российские военные преступники во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье решили изменить тактику терроризирования мирных жителей. Вместо прежних обысков в ранние утренние часы, они теперь приходят ночью, будят всех жителей и публично выводят человека с мешком на голове, с целью запугать остальных местных жителей. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал украинский мэр Мелитополя Иван Федоров.

В последнее время наблюдается увеличение числа украинцев, попадающих в плен оккупантов, в среднем по 10 человек в сутки.

"Враг приходит ночью. Будят всех в многоэтажном доме, чтобы все видели, что происходит и боялись. Потом выводят демонстративно человека с мешком на голове, сажают в машину и увозят", – рассказал Федоров.

В дополнение к этому, по его словам, случается так, что жители города уезжают утром на работу или навестить друзей в соседнем селе, но уже не возвращаются обратно. На контрольно-пропускных пунктах оккупанты могут легко арестовывать людей и отправлять их в комендатуру.

Напомним, что на временно оккупированной территории Запорожской области начали работу 44 военно-учетных стола. В рамках мероприятия по набору военнослужащих оккупационные власти поставили на воинский учет уже 1500 человек.

А также в мае Иван Федоров рассказывал, что российским оккупантов в Запорожской области было крайне "горячо" на этом направлении и они понесли колоссальное количество потерь.