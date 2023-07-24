Удари із САУ Krab: ЗСУ розбили штурмову групу окупантів під Бахмутом (відео)

Окупанти, за словами генерал-полковника Олександра Сирського, готувалися до штурму в районі стратегічної траси Е-40, проте їхні позиції були виявлені аеророзвідкою. Деякі росіяни після прильотів кинули своїх загиблих товаришів і втекли.

Бійці ЗСУ на Бахмутському напрямку завдали рішучих ударів по групі російських окупантів, які планували здійснити нічну атаку на українські позиції. У результаті цих протидій, солдати армії РФ зазнали значних втрат і були розгромлені українськими силами. Про це повідомляє командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський в Telegram-каналі.

"Штурмова група окупантів під покровом ночі готувалася атакувати українські позиції вздовж важливої траси Е40", — пояснив генерал.

Проте, завдяки оперативності та ефективності аеророзвідників 30-го окремого мотострілецького батальйону Збройних Сил України (30 ОМБр ЗСУ), планам противника запобігли. Ще перебуваючи на шляху до місця призначення, аеророзвідники виявили групи інтервентів. Повідомивши про це, вони змогли оперативно скоригувати вогонь самохідної артилерійської установки "Krab" 26-го артилерійського батальйону (26 АБр). Завдяки точному вогню "Krab", українські сили завдали ефективних ударів по позиціях противника і запобігли майбутній загрозі.

"Після серії влучних артилерійських ударів розбиті вороги покинули своїх "200" і ганебно зникли", — розповів Сирський.

Публікація відповідного відео від аеророзвідника 30-го окремого мотострілецького батальйону ЗСУ "Ragnar" стала важливим доказом успішності операції та дефолтингом взаємодії різних військових підрозділів.

"Хороша робота", — зазначив генерал дії бійців.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 20 липня повідомив, що ЗСУ тримають оборону Мар'їнки. Зараз це одна з найважчих ділянок фронту. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ ведуть оборону Мар'їнки з осені 2022 року.

Генерал-полковник Олександр Сирський також розповів, що у ЗСУ є можливість відповісти тільки одним пострілом на кожні 7-8 пострілів противника. Це створює складнощі для ЗСУ і робить швидкий результат у боях практично неможливим.