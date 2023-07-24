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У Криму пролунали потужні вибухи: понад 10 БПЛА атакували півострів (фото, відео)

Олена Бурдейна
Фото: Скрін відео | У Криму пролунали потужні вибухи після атаки БПЛА

Окупаційна влада підтвердила, що один з українських безпілотників влучив у склад БК, через що в районі оголошено часткову евакуацію населення.

У Джанкойському району окупованого Криму лунають вибухи. Представник російської влади Сергій Аксьонов підтвердив атаку більш ніж десятка БПЛА — запевняє, що частину збила російська ППО. При цьому на відео з місця подій видно стовп диму та чути звуки, схожі на детонацію БК. Про деталі ситуації в Криму ідеться у повідомленнях місцевого пабліка "ЧП Сімферополь" та у Telegram-каналі Аксьонова.

Перші повідомлення про надзвичайні події в Криму з'явились у мережі близько 7:30 — ішлося про те, що закрито рух Кримським мостом. Кількома хвилинами пізніше опублікували повідомлення про 2 вибухи біля села Красногвардійське. Також запевняли, що після перших вибухів гучні звуки продовжились.

На опублікованому відео видно стовп диму над можливим місцем удару.

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Очільник окупаційної адміністрації Криму Аксьонов заявив, що півострів атакували 11 безпілотників. За його словами, більшість безпілотників "приземлили" сили ППО та РЕБ. Однак один дрон влучив у склад БК у Джанкойському районі.

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Кількома хвилинами пізніше Аксьонов повідомив про закриття дороги, яка прямує з Джанкоя в Сімферополь. За його словами, це робиться "в цілях безпеки". Окремо очільник окупаційної адміністрації оголосив про евакуацію населення, що мешкає у радіусі 5 км від складу БК.

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Красногвардійське — селище у центральному району Криму. Через населений пункт проходить автодорога М18, яка з'єднує Джанкой та Сімферополь.

Автодорога М16 в Криму - Джанкой-Красногвардійське-Сімферополь

Зазначимо, наразі немає офіційного підтвердження від ЗСУ, яка пояснила б гучні звуки, вибухи та стовп диму в Криму.

На мапі військових об'єктів порталі "Радіо Свобода" можна побачити, які саме бази ЗС РФ є неподалік. Зокрема, за 7 км на північ — село Веселе, біля якого розташовано авіабазу "Веселе". Згідно з даними OSINT-розслідувачів, база не приймає літаки, але на ній росіяни планували розмістити ППО та РЛС.

Авіабаза "Веселе" біля Красногвардійського в Криму

Нагадуємо, у мережі опублікували супутникові світлини військового об'єкту ЗС РФ біля села Октябрське, зроблені до та після ударів БПЛА. На світлинах помітно стовп диму від пожежі, яка палає біля злітно-посадкової смуги. Також помітно сліди від вторинної детонації БК.

Між тим 22 липня з'явилось офіційне підтвердження атаки ЗСУ по складу БК у Октябрському. Представник окупаційної влади Аксьонов підтвердив, що сталось влучання у склад БК.