У Криму пролунали потужні вибухи: понад 10 БПЛА атакували півострів (фото, відео)

Окупаційна влада підтвердила, що один з українських безпілотників влучив у склад БК, через що в районі оголошено часткову евакуацію населення.

У Джанкойському району окупованого Криму лунають вибухи. Представник російської влади Сергій Аксьонов підтвердив атаку більш ніж десятка БПЛА — запевняє, що частину збила російська ППО. При цьому на відео з місця подій видно стовп диму та чути звуки, схожі на детонацію БК. Про деталі ситуації в Криму ідеться у повідомленнях місцевого пабліка "ЧП Сімферополь" та у Telegram-каналі Аксьонова.

Перші повідомлення про надзвичайні події в Криму з'явились у мережі близько 7:30 — ішлося про те, що закрито рух Кримським мостом. Кількома хвилинами пізніше опублікували повідомлення про 2 вибухи біля села Красногвардійське. Також запевняли, що після перших вибухів гучні звуки продовжились.

На опублікованому відео видно стовп диму над можливим місцем удару.

Очільник окупаційної адміністрації Криму Аксьонов заявив, що півострів атакували 11 безпілотників. За його словами, більшість безпілотників "приземлили" сили ППО та РЕБ. Однак один дрон влучив у склад БК у Джанкойському районі.

Кількома хвилинами пізніше Аксьонов повідомив про закриття дороги, яка прямує з Джанкоя в Сімферополь. За його словами, це робиться "в цілях безпеки". Окремо очільник окупаційної адміністрації оголосив про евакуацію населення, що мешкає у радіусі 5 км від складу БК.

Красногвардійське — селище у центральному району Криму. Через населений пункт проходить автодорога М18, яка з'єднує Джанкой та Сімферополь.

Автодорога М16 в Криму - Джанкой-Красногвардійське-Сімферополь

Зазначимо, наразі немає офіційного підтвердження від ЗСУ, яка пояснила б гучні звуки, вибухи та стовп диму в Криму.

На мапі військових об'єктів порталі "Радіо Свобода" можна побачити, які саме бази ЗС РФ є неподалік. Зокрема, за 7 км на північ — село Веселе, біля якого розташовано авіабазу "Веселе". Згідно з даними OSINT-розслідувачів, база не приймає літаки, але на ній росіяни планували розмістити ППО та РЛС.

Авіабаза "Веселе" біля Красногвардійського в Криму

Нагадуємо, у мережі опублікували супутникові світлини військового об'єкту ЗС РФ біля села Октябрське, зроблені до та після ударів БПЛА. На світлинах помітно стовп диму від пожежі, яка палає біля злітно-посадкової смуги. Також помітно сліди від вторинної детонації БК.

Між тим 22 липня з'явилось офіційне підтвердження атаки ЗСУ по складу БК у Октябрському. Представник окупаційної влади Аксьонов підтвердив, що сталось влучання у склад БК.