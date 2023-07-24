Атака тривала 4 години: ЗС РФ вдарили по Одеській області "шахедами", є постраждалі (відео)

Унаслідок нічної атаки, як інформують в ОВА, шестеро людей дістали різні поранення. Один із Shahed влучив в об'єкт портової інфраструктури, спровокувавши пожежу.

У ніч на понеділок, 24 липня, в Одеській області пролунали вибухи. Російські окупанти атакували регіон, зачепивши портову інфраструктуру річки Дунай. Про це повідомив у Telegram голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Згідно з його твердженнями, протягом чотирьох годин були здійснені атаки російськими силами на порти з використанням дронів "Shahed-136". У результаті протиповітряній обороні України вдалося збити три дрони, які становили загрозу для регіону.

Унаслідок нічної атаки постраждали шестеро осіб. З них четверо дістали поранення і були госпіталізовані до лікарні. Один із постраждалих перебуває у стані середнього ступеня тяжкості, з більш близьким до тяжкого стану. Однак завдяки зусиллям лікарів, їм вдалося стабілізувати стан цього пацієнта. Наразі всі постраждалі перебувають під наглядом та отримують необхідне медичне втручання для свого одужання.

Ще троє людей отримали легкі осколкові поранення та забої тіла.

"Через влучання зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для зберігання вантажів. В одному з технічних приміщень піднялася пожежа, яку вже ліквідовано", — написав Кіпер.

Прессекретарка Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк під час ефіру телемарафону повідомила про те, що силами і засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України було збито три ворожі дрони "Шахед". Однак, під час атаки також було зафіксовано і влучання на території, які призвели до постраждалих.

"На жаль, є влучання в один із портів. Там зруйновано аграрний ангар, у якому зберігалося зерно. Пошкоджено ще кілька резервуарів для інших видів вантажів, завдано ушкоджень портовим об'єктам, тобто крани та інше. Але є інформація про трьох працівників порту. Наслідки атаки уточнюються", — сказала вона.

Тим часом у ОК "Юг" повідомили, що попередньо відомо про 4 постраждалих працівників порту, водночас інформацію ще уточнюють.

"Цієї ночі майже 4-х годинна атака дронами "Shahed-136" була спрямована по портовій інфраструктурі Дунаю. 3 дрони знищені силами протиповітряної оборони", — йдеться в заяві.

Військові доповнили інформацію, уточнивши, що внаслідок удару по ангару із зерновими в одному з виробничих приміщень виникла пожежа. Однак екстрені служби змогли оперативно та ефективно ліквідувати загоряння. Завдяки своєчасним діям вогнеборців, вдалося запобігти поширенню вогню на ширшу територію та запобігти додатковим пошкодженням.

Нагадаємо, що 20 липня Міноборони Росії 19 липня заявило, що після закриття "зернової угоди" розглядатиме всі судна, що приходять в акваторію Чорного моря до українських портів, як перевізників вантажів військового призначення.

А також російські війська вночі 23 липня обстріляли Одесу. У напрямку обласного центру було випущено 19 ракет різних видів. Серед них п'ять надзвукових "Оніксів", три крилаті ракети повітряного базування Х-22, чотири крилаті ракети "Калібр", п'ять "Іскандер-К" і дві "Іскандер-М".