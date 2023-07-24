Не тільки "зернова угода": у NYT оцінили значення Одеси для України у війні з РФ

Росія в односторонньому порядку вийшла з Чорноморської зернової ініціативи і тепер "не гарантує безпеки" кораблів, що прямують через море.

Росія активізувала атаки на Одесу та прагне підірвати значення України у сполучній ланці зі світовою економікою. Про це інформує The New York Times.

Південне місто давно виконує для нашої держави функцію основного морського порту. Видання інформує про те, що російські загарбники ціляться у транспортні об’єкти міста безпілотниками та ракетами. Очільник Кремля у такий спосіб має намір знищити інфраструктуру, яка дозволяє Україні організовувати великий експорт зерна та забезпечувати світ продовольством.

Три порти, що оточують Одесу, є найбільшими на території Україні та включають єдиний глибоководний порт держави. Загалом до масштабної війни близько 70 відсотків загального імпорту та експорту України здійснювалося морем. Через Одеські порти проходило майже дві третини цієї торгівлі. Відповідно до Чорноморської зернової ініціативи, минулого року за посередництва ООН і Туреччини, українські кораблі вирушили з портів Одеси та інших міст, пройшовши блокаду Росії. Судна транспортували продукти, необхідні для підтримки стабільних світових цін. Тепер, коли РФ в односторонньому порядку вийшла з угоди, Москва "не гарантує безпеки" кораблів, що прямують через море.

Дмитро Барінов, заступник голови Адміністрації морських портів України, заявив, що через те, що головний порт закритий та піддається нападам, Одеса перебуває в підвішеному стані.

"Порт, який функціонує — це життя для Одеси", — сказав Барінов.

Обстріли Одеси вночі 23 липня

Російські війська 23 липня атакували Одесу. Внаслідок нападу житлові будинки та адміністрації зазнали руйнувань. За останніми даними, щонайменше одна людина загинула, 22 отримали поранення, 14 громадян, троє з яких — діти, госпіталізовано. Будинок вчених і Спасо-Преображенський собор УПЦ були пошкоджені.

Нагадаємо, 20 липня стало відомо, що в Одесі російська ракета пошкодила консульство Китаю. Представники ОВА заявили, що ворог намагається ліквідувати портову інфраструктуру та не зважає на адміністративні об'єкти.