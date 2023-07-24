"Найбільше переміщення": в Маріуполі зафіксували ворожі колони ЗС РФ (фото, відео)

Сили спротиву зафіксували щонайменше дві ворожі колони по 30 одиниць техніки. Зокрема, це були вантажівки з БК та причепленими гарматами класу "Рапіра", паливозаправники та автобуси з особовим складом.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області зафіксували велике пересування російських військових. Вони направляються в бік Бердянська Запорізької області. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенка у своєму Telegram.

"Найбільше відкрите переміщення за останні місяці з початку літа", — сказав Петро Андрющенко.

З його слів, у неділю щонайменше дві колони по 30 одиниць, зокрема вантажівки з БК та причепленими гарматами класу "Рапіра", паливозаправники та автобусами з російськими військовими, рухались з Новоазовського напрямку в бік Мангуша/Бердянська.

Переміщення ворожої техніки в Маріуполі

Петро Андрющенко заявив, що наразі встановлюють, чи цими ворожими колонами поповнять особовий склад таборів підготовки, який минулого тижня перекинули на Бердянський та Маріупольський напрямки, за інформацією Генштабу. Також це може бути поповнення особового складу на лінії фронту в Запорізькій області.

Нагадаємо, 7 липня стало відомо, що окупанти почали підтягувати резерви в Донецькій області. Зокрема, переміщення техніки та рух окупантів (близько 7-10 тисяч нових солдатів РФ) фіксують в районі Маріуполя Донецької області.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів про проблеми окупантів з фінансуванням Маріуполя. Також він переконаний, що Кремль не хоче марно витрачати кошти на територію, яку Україна скоро деокупує.