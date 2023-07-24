"Пропускний режим": окупанти ізолюють прифронтові міста в Луганській області, — ОВА

До Рубіжного, Кремінної та Сєвєродонецька можна потрапити тільки з місцевою реєстрацією або із перепусткою, яку видає окупаційна влада.

24 липня Луганська обласна військова адміністрація повідомила, що слідом за Рубіжним російські окупанти ізолюють інші прифронтові міста. Пропускний режим посилено у Кремінній та Сєвєродонецьку.

"Скоротити переміщення населення до мінімуму — таке завдання поставила перед собою окупаційна влада прифронтових міст, шукаючи тих, хто допомагає ЗСУ. Пропускний режим посилено не тільки в Рубіжному, а й у сусідніх Кремінній та Сєвєродонецьку", — йдеться в повідомленні.

За інформацією ОВА, до населених пунктів можна потрапити тільки з місцевою реєстрацією. А також із перепусткою, яку видає окупаційна влада. На блокпостах загарбники ретельно перевірять документи, шукають підробки.

У Троїцькому мешканців тримають у напрузі — постійно проводять обшуки. Порожнє житло займають колаборанти або військові армії РФ.

"У громаді значно поменшала кількість порожнього житла, яке колаборанти та військові РФ вважають придатним для власного проживання", — додали в ОВА.

В Луганській області точаться важкі бої

В Луганській ОВА повідомили, що на лінії Сватове-Кремінна точаться важкі бої. Наразі росіяни намагаються там просуватись, що збільшує кількість втрат. Також бої ведуться у Серебрянському лісництві.

"І в Кремінній, і на Сватівщині наші Сили оборони відбивають намагання ворога покращити своє становище", — наголосив голова Луганської ОВА Артем Лісогор.

З його слів, важкі бої точаться на декількох ділянках фронту. Під постійними обстрілами знаходяться села Невське та Білогорівка.

Нагадаємо, 20 липня повідомлялось, що хакери розкрили імена колаборантів, які вивозили українських дітей із Луганська. За інформацією команди KibOrg, українських дітей викрадають і прилаштовують у сім'ї представники окупаційної влади "ЛНР", чиї імена відомі СБУ.

Фокус писав 4 липня, що, як заявляють у РФ, на їхній території перебуває 700 тисяч дітей, незаконно вивезених з України.