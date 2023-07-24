"Залучені до навчань": у ДПСУ розповіли, скільки "вагнерівців" перебуває в Білорусі (відео)

За словами Андрія Демченка, основне місце розташування найманців ПВК "Вагнер" — це база під Осиповичами, що розташована за понад 200 км від України.

Наразі на територію Білорусі прибуло близько 5 тисяч найманців із російської ПВК "Вагнер". Ймовірно, ці найманці будуть залучені до навчань з білоруськими військовими. Однак Україна не виключає можливості їхнього використання для дестабілізації на білорусько-українському кордоні. Про це заявив представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі "Радіо Свобода".

Він розповів, що ситуацію з переміщенням до Білорусі російських найманців відстежують підрозділи розвідки України, зокрема ДПСУ.

"За нашими даними, зараз там перебуває близько 5 тисяч. Основне місце їхнього розташування — це база під Осиповичами. Якщо у відстані від кордону з Україною — це понад 200 км", — зазначив Демченко.

Україна стежить за розвитком ситуації щодо використання "вагнерівців" на території Білорусі. За словами Демченка, їхня участь може розпочатися з підготовки білоруських збройних сил, а згодом їх можуть задіяти для навчання військових підрозділів Російської армії.

За даними прикордонників, наразі на території Білорусі відсутні військові РФ. Востаннє російська сторона практично повністю вивела свої підрозділи в рамках останньої ротації, і нових підрозділів поки не було помічено. Згідно з думкою Демченка, можливо, у Росії не вистачає вільних підрозділів, які вона могла б спрямувати в Білорусь для навчання.

Прикордонники України не відкидають можливості того, що в певний період російські найманці можуть долучитися до дестабілізації як на кордоні з Україною, так і на кордонах з країнами Європейського Союзу. Це викликає занепокоєння і вимагає підвищеної уваги та моніторингу ситуації.

"Ми бачимо, що країни Європи також посилюють свій кордон із Білоруссю. Але заява так званого президента Лукашенка, що "вагнерівці" їм створюють проблеми і висловлюють уже бажання піти в Польщу — це, скоріш за все, нагнітання ситуація для того, щоб увага України і країн Європи була прикута до цієї теми", — сказав речник ДПСУ.

Демченко підкреслив, що у Росії відсутні достатні сили для повторної атаки України з півночі. Він також зазначив, що північний кордон України з Білоруссю постійно укріплюється шляхом будівництва фортифікаційних споруд і мінування території. Однак зміцнення лінії кордонів Чернігівської, Сумської та Харківської областей з Росією стикається з труднощами через постійні обстріли, що ускладнює ефективне зміцнення цього кордону.

Окупанти використовують міномети, артилерію, дрони, танки, стрілецьку зброю, авіацію. Лише за минулу добу, 23 липня, по кордону з Росією на цьому напрямку росіяни здійснили близько 60 обстрілів.

Фокус докладно писав про заколот Євгена Пригожина в РФ 23-24 червня, коли він разом із найманцями ПВК "Вагнер" ледь не дійшов до Москви. Унаслідок невдалого повстання бойовиків ПВК відправили в Білорусь, де вони влаштувалися в наметовому таборі в селі Ціль. Туди ж стягується військова техніка.

Фокус писав 22 липня, що нещодавно Євген Пригожин зареєстрував у Білорусі товариство з обмеженою відповідальністю "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" зі статутним фондом у 200 білоруських рублів (близько 80 доларів). Компанія зареєстрована в селі Ціль Осиповицького району Могильовської області, куди відправили найманців після проваленого військового заколоту в РФ.