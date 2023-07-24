Близько 7 артдивізіонів та 4 танкові роти: стали відомі втрати ЗС РФ за тиждень
Сили оборони протягом минулого тижня ефективно відпрацювали по живій силії ворога, знищивши майже 7 батальйонів. Добряче дісталося броньованій техніці росіян та артилерії.
В Міністерстві оборони України підбили підсумки роботи Сил оборони на фронті за минулий тиждень. Ворог зазнав суттєвих втрат як у живій силі, так і техніці. Про це повідомляють 24 липня у Military Media Center.
За підсумками минулого тижня від 18 до 24 липня втрати ЗС РФ в Україні складають:
- 3610 — особовий склад (умовно 7 батальйонів);
- 43 танки (умовно 4 танкові роти);
- 67 ББМ — (умовно 2 мотострілецьких батальйони);
- 133 артилерійські системи (умовно 7 артилерійських дивізіонів);
- 34 ракети.
Для розуміння наданих цифр Military Media Center зазначили, що
- 1 бат. ~ 500 людей;
- 1 танкова рота ~ 10 танків;
- 1 мотострілецький бат. ~ 34 машини;
- 1 арт. дивізіон ~ 18 гармат.
Нагадаємо, що ЗСУ у новий спосіб знищили російський танк, використавши польський Krab і українську "Стугну". Російський танк знищено 155-мм артилерійським снарядом з лазерним наведенням M712 Copperhead.
Раніше повідомлялося, що бійці Нацгвардії під час штурму знищили 3 супертанки росіян Т-90-М "Прорив". ЗС РФ спершу сходили в невдалий штурм на позиції бійців Нацгвардії, а далі підтягнули новеньку бронетехніку, яка під час бою перетворилася на брухт.