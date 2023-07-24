Близько 7 артдивізіонів та 4 танкові роти: стали відомі втрати ЗС РФ за тиждень

Сили оборони протягом минулого тижня ефективно відпрацювали по живій силії ворога, знищивши майже 7 батальйонів. Добряче дісталося броньованій техніці росіян та артилерії.

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В Міністерстві оборони України підбили підсумки роботи Сил оборони на фронті за минулий тиждень. Ворог зазнав суттєвих втрат як у живій силі, так і техніці. Про це повідомляють 24 липня у Military Media Center.

За підсумками минулого тижня від 18 до 24 липня втрати ЗС РФ в Україні складають:

3610 — особовий склад (умовно 7 батальйонів);

— особовий склад (умовно 7 батальйонів); 43 танки (умовно 4 танкові роти);

танки (умовно 4 танкові роти); 67 ББМ — (умовно 2 мотострілецьких батальйони);

ББМ — (умовно 2 мотострілецьких батальйони); 133 артилерійські системи (умовно 7 артилерійських дивізіонів);

артилерійські системи (умовно 7 артилерійських дивізіонів); 34 ракети.

Для розуміння наданих цифр Military Media Center зазначили, що

1 бат. ~ 500 людей;

1 танкова рота ~ 10 танків;

1 мотострілецький бат. ~ 34 машини;

1 арт. дивізіон ~ 18 гармат.

Нагадаємо, що ЗСУ у новий спосіб знищили російський танк, використавши польський Krab і українську "Стугну". Російський танк знищено 155-мм артилерійським снарядом з лазерним наведенням M712 Copperhead.

Раніше повідомлялося, що бійці Нацгвардії під час штурму знищили 3 супертанки росіян Т-90-М "Прорив". ЗС РФ спершу сходили в невдалий штурм на позиції бійців Нацгвардії, а далі підтягнули новеньку бронетехніку, яка під час бою перетворилася на брухт.