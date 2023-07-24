Около 7 артдивизионов и 4 танковые роты: стали известны потери ВС РФ за неделю

Силы обороны в течение прошлой недели эффективно отработали по живой силе врага, уничтожив почти 7 батальонов. Досталось и бронированной технике россиян и артиллерии.

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В Министерстве обороны Украины подвели итоги работы Сил обороны на фронте за прошедшую неделю. Враг понес существенные потери как в живой силе, так и технике. Об этом сообщают 24 июля в Military Media Center.

По итогам прошлой недели с 18 по 24 июля потери ВС РФ в Украине составляют:

3610 - личный состав (условно 7 батальонов);

- личный состав (условно 7 батальонов); 43 танка (условно 4 танковые роты);

танка (условно 4 танковые роты); 67 ББМ — (условно 2 мотострелковых батальона);

ББМ — (условно 2 мотострелковых батальона); 133 артиллерийские системы (условно 7 артиллерийских дивизионов);

артиллерийские системы (условно 7 артиллерийских дивизионов); 34 ракеты.

Для понимания предоставленных цифр Military Media Center отметили, что

1 бат. ~ 500 чел;

1 танковая рота ~ 10 танков;

1 мотострелковый бат. ~ 34 машины;

1 арт. дивизион ~ 18 орудий.

Напомним, что ВСУ новым способом уничтожили российский танк, использовав польский Krab и украинскую "Стугну". Российский танк уничтожен 155-мм артиллерийским снарядом с лазерным наведением M712 Copperhead.

Ранее сообщалось, что бойцы Нацгвардии во время штурма уничтожили 3 супертанка россиян Т-90-М "Прорыв". ВС РФ сначала сходили в неудачный штурм на позиции бойцов Нацгвардии, а дальше подтянули новенькую бронетехнику, которая во время боя превратилась в металлолом.