Аеророзвідники показали Бахмут із висоти пташиного польоту (відео)

У Бахмуті у кожну багатоповерхівку влучали снаряди російських загарбників. Усі споруди, які розташовані у місті на Донеччині, зруйновані.

Бахмут із висоти пташиного польоту показали за допомогою безпілотника. У Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ" опублікували відео.

Можна побачити знищену росіянами цивільну інфраструктуру. У кожну багатоповерхівку влучали снаряди загарбників. Також ліквідовані споруди й у приватному секторі.

У Telegram-каналі In Factum, який можуть вести українські військові, йдеться про те, що на відео зафіксували західну частину міста. Працював коптер українських аеророзвідників.

Ситуація у Бахмуті у липні 2023 року від Генштабу ЗСУ

У звіті Генерального штабу ЗСУ від 24 липня йдеться про те, що на Бахмутському напрямку зберігається висока інтенсивність боїв. Українські підрозділи успішно відбили атаки в районах Кліщіївки, Богданівки та північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них – Богданівка, Біла Гора, Іванівське, Дружба та Нью-Йорк Донецької області. В районах Лимана, Авдіївки та Мар'їнки зберігається важка ситуація. Тривають бої, а ворог регулярно обстрілює населені пункти.

Нагадаємо, 24 липня у Міноборони заявили, що українські війська під час контрнаступу на Півдні звільнили 192 квадратних км. На інших напрямках відбувається повільний рух вперед. Ганна Маляр додала, що нині ключові бої продовжуються в районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки Донецької області.

Також 24 липня ЗСУ розбили штурмову групу окупантів під Бахмутом. Окупанти, за словами генерал-полковника Олександра Сирського, готувалися до штурму в районі стратегічної траси Е-40, проте їхні позиції були виявлені аеророзвідкою. Деякі росіяни після прильотів кинули своїх загиблих товаришів і втекли.