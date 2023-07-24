"Був стукачем, за що відрізали палець": спливли нові факти з минулого Євгена Пригожина

Під час відбування свого першого строку у російській в'язниці очільник ПВК "Вагнер" був внутрішньокамерним агентом, через що його не поважали інші в'язні і навіть фізично знущалися, розповів очільник проекту "Гулагу.нет".

"Кухар" російського президента Володимира Путіна та ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин втратив фалангу безіменного пальця лівої руки, коли сидів у в'язниці в 1980-х роках. Таким чином його покарали інші засуджені за співпрацю з адміністрацією виправного закладу. Про це в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман розповів керівник російського правозахисного проекту "Гулагу.нет" Володимир Осечкін.

"Це історія про його перший термін у колонії, жорстокі звичаї… Він ще тоді тісно співпрацював із оперативниками колонії. Був так званим внутрішньокамерним агентом, стукачем тощо. Був на поганому рахунку. Очевидно, що з того часу у нього в підкірці засіло, що йому треба помститися. Тих ув'язнених, які з ним це зробили, мабуть, в живих вже немає. Там був такий вид покарання за співпрацю з адміністраціцєю, і він оці свої страхи і фобії переніс в життя, і це стало одним із видів покарань в ПВК "Вагнер" під час війни на окупованих територіях", — розповів Осечкін.

Він додав, що таке покарання Пригожин влаштовував стосовно найманців ПВК "Вагнер".

"У нас є цілий ряд свідчень тих, хто побував там. Вони розповідали, що їх вишиковували, і перед ними ходили і показували в баночці відрізані фаланги пальців, мовляв, "Будете купувати або відбирати у місцевого населення телефони і телефонувати додому, ось що на вас мінімум чекає у цьому випадку", — розповів правозахисник.

Нагадаємо, що Пригожин зареєстрував у Білорусі ТОВ "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" зі статутним фондом у 200 білоруських рублів. Основним видом діяльності нової компанії заявлено "управління нерухомим майном".

Нагадаємо, 19 липня повідомлялося, що глава МІ-6 розповів, як Кремль "придушив" заколот Пригожина. У британській розвідці зазначають, що єдина причина, через яку Путін пішов на угоду — збереження влади.