"Відсікли від загону": в Україні загинув полковник ЗС РФ Євген Вашунін, — росЗМІ (відео)

За повідомленнями російських журналістів, командир ЗС РФ намагався сам собі надати медичну допомогу, але безуспішно.

В Україні загинув полковник російської армії Євген Вашунін, командувач "Ленінградським полком", який було сформовано з мобілізованих жителів Петербурга та інших регіонів Північно-Західного федерального округу РФ. Про це 24 липня повідомив голова Законодавчих зборів Санкт-Петербурга Олександр Бєльський, передає російський інформаційний ресурс "ЗАКС.ру".

"Полковник із групою підтримки висунулися назустріч загону ("Шторм Z"). Їхній рух був помічений противником, командир і його бійці вступили в бій із ворогом", — повідомив Бєльський.

Під час зіткнення Вашуніна "відсікли від однополчан" і серйозно поранили. Російський командир намагався самостійно надати собі медичну допомогу, але помер.

Повідомляється, що посмертно полковника Вашуніна було представлено до звання "Героя Російської Федерації".

Нагадаємо, що "Ленінградський полк" був сформований у рамках часткової мобілізації. Згідно з дорученням Бєльського, для цього полку було виготовлено спеціальні шеврони. 26 квітня Вашунін був присутній на пленарному засіданні Законодавчих Зборів і вручив губернатору Олександру Бєглову один із таких нарукавних знаків.

Нагадаємо, 19 липня стало відомо, що в Україні ліквідували командира бригади російських окупантів Дениса Іванова з позивним "Ташкент".

Раніше, 16 липня, повідомлялося, що в Україні ліквідували російського комбрига Максима Харламова.