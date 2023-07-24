Запустив бізнес і спілкувався з ФСБ: чим займався в Бердянську нардеп Пономарьов, — Схеми (відео)

За інформацією журналістів, український політик знайшов спільну мову з окупаційною владою Бердянська, завдяки чому запустив роботу своїх підприємств, постачаючи частину продукції у РФ.

Народний депутат від забороненої партії "ОПЗЖ" Олександр Пономарьов, якому 24 липня ДБР і СБУ повідомили про підозру в держзраді, пів року перебував у захопленому Бердянську, де перезапустив виробництво моторних олив на власних підприємствах, а також, імовірно, допомагав проводити ремонтні роботи в місті. Про це повідомляють журналісти програми "Схеми".

За інформацією ЗМІ, депутат виїхав із Києва до Бердянська, де розташований мажоритарний округ, за яким він обрався до Верховної Ради, вночі 25 лютого 2022 року. 27-28 лютого російська техніка зайшла в місто і повністю його окупувала. Пономарьов нікуди не виїжджав.

Протягом трьох тижнів він майже щодня відвідував власні підприємства "Бердянські жниварки", "Азмол" і "НВП Агрінол", а ночував на базі відпочинку "Лебеді". При цьому 10 днів після 20 березня 2022 року, коли соратники Пономарьова по партії заявили, що народного депутата викрали, він, імовірно, перебував на базі відпочинку "Парус".

Увесь цей час зв'язок між Пономарьовим і його родичами або помічниками забезпечував працівник ФСБ із позивним "Богун".

Журналісти зазначають, що, найімовірніше, українському політику вдалося знайти спільну мову зі спецслужбами РФ, оскільки роботу на його підприємствах у Бердянську після 30 березня 2022 року вдалося запустити. Сировину для виробництва моторних олив завозили з Росії, куди надалі відправляли частину продукції.

Сам Пономарьов, судячи з телефонних розмов його помічників, які вивчили журналісти, контролював процес.

Крім того, компанії українського політика, ймовірно, допомагали окупаційній владі проводити ремонтні роботи в місті. На перехоплених телефонних записах за квітень 2022 року так званий "мер" захопленого Бердянська Олександр Сауленко в розмові зі своїм "заступником" Михайлом Грицаєм повідомляє, що команду щодо ремонту може дати тільки Пономарьов, завдяки домовленостям зі згаданим працівником ФСБ "Богуном".

Що відомо про справу нардепа Пономарьова

24 липня СБУ спільно з ДБР повідомили про підозру чинному народному депутату України від забороненої партії "ОПЗЖ" Олександру Пономарьову. За версією слідства, у перший же день повномасштабного вторгнення РФ в Україну народний обранець вирушив із Києва до окупованого Бердянська, де перейшов на бік ворога.

Зокрема, нардеп перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки в місцевих "філіях" банківських установ РФ, а також організував виробництво матеріальних цінностей та їх передачу російським окупаційним військам.

Правоохоронці також повідомили, що заводи Пономарьова постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки армії РФ і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд.

Сам нардеп заперечує всі підозри. За його словами, у захоплений Бердянськ він поїхав, щоб забрати родичів. Там його заарештували та нібито утримували у в'язниці, не даючи повернутися на підконтрольну Україні територію. Як саме йому вдалося зрештою вибратися з окупації та повернутися до Києва, нардеп не уточнював.

Політик також додав, що окупанти націоналізували його майно, а переоформлення активів за законодавством РФ відбувалося без його контролю. Звинувачення в тому, що продукти на його підприємствах робилися на користь окупантів, Пономарьов назвав "інсинуацією".