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Готуються до битви: у Маріуполі ЗС РФ замінували всі мости, — радник мера (відео)

Володимир Пєнов
Фото: kp.ru | ЗС РФ готуються до битви за Маріуполь

За словами мера окупованого міста Петра Андрющенка, росіяни обладнали біля кожного мосту оборонні споруди та обмежили там прохід. На думку чиновника, військові готуються до битви за місто.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російські окупанти замінували мости й обмежили прохід ними. Про це 24 липня повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

За словами чиновника, біля кожного мосту окупанти облаштували оборонні споруди, територію яких обнесли парканом.

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"Попри всі бла-бла-бла пропаганди росіяни реально і міцно готуються до неминучої битви за Маріуполь", — повідомив Андрющенко.

Ситуація в Маріуполі

24 липня повідомлялося, що в Маріуполі було зафіксовано значне пересування російських військових, які прямують у бік Запорізької області, до міста Бердянськ.

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12 липня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти поширюють неправдиву інформацію про безпеку в Маріуполі, щоб заманити своїх співвітчизників на море. Туристи з Росії, які приїжджають на відпочинок до Маріуполя, висловлюють невдоволення тим, що місто насправді є руїнами й не відповідає пропагандистським уявленням.

11 липня стало відомо, що італійський вуличний художник Джорит Чіро Черулло намалював стінопис із зображенням дівчинки в окупованому Маріуполі.

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4 липня біля Маріуполя знайшли мертвою раніше зниклу 12-річну дівчинку. За словами російських журналістів, є дві версії смерті дитини. Обидві пов'язані з військовими ЗС РФ.

Крім того, за інформацією мерії міста, у Маріуполі є випадки вбивства російських військових. Однак, згідно з даними міської ради, факти цих смертей ретельно приховує військове командування Російських Збройних Сил.

Також 29 червня радник мера Маріуполя розповів, як ЗС РФ готуються тікати з міста. Петро Андрющенко зазначив, що в найбільш непривабливу становищі опинилися маріупольські колаборанти, яким спецслужби РФ не дають дозволу виїхати з Маріуполя.