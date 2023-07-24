Готуються до битви: у Маріуполі ЗС РФ замінували всі мости, — радник мера (відео)

За словами мера окупованого міста Петра Андрющенка, росіяни обладнали біля кожного мосту оборонні споруди та обмежили там прохід. На думку чиновника, військові готуються до битви за місто.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російські окупанти замінували мости й обмежили прохід ними. Про це 24 липня повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

За словами чиновника, біля кожного мосту окупанти облаштували оборонні споруди, територію яких обнесли парканом.

"Попри всі бла-бла-бла пропаганди росіяни реально і міцно готуються до неминучої битви за Маріуполь", — повідомив Андрющенко.

Ситуація в Маріуполі

24 липня повідомлялося, що в Маріуполі було зафіксовано значне пересування російських військових, які прямують у бік Запорізької області, до міста Бердянськ.

12 липня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти поширюють неправдиву інформацію про безпеку в Маріуполі, щоб заманити своїх співвітчизників на море. Туристи з Росії, які приїжджають на відпочинок до Маріуполя, висловлюють невдоволення тим, що місто насправді є руїнами й не відповідає пропагандистським уявленням.

11 липня стало відомо, що італійський вуличний художник Джорит Чіро Черулло намалював стінопис із зображенням дівчинки в окупованому Маріуполі.

4 липня біля Маріуполя знайшли мертвою раніше зниклу 12-річну дівчинку. За словами російських журналістів, є дві версії смерті дитини. Обидві пов'язані з військовими ЗС РФ.

Крім того, за інформацією мерії міста, у Маріуполі є випадки вбивства російських військових. Однак, згідно з даними міської ради, факти цих смертей ретельно приховує військове командування Російських Збройних Сил.

Також 29 червня радник мера Маріуполя розповів, як ЗС РФ готуються тікати з міста. Петро Андрющенко зазначив, що в найбільш непривабливу становищі опинилися маріупольські колаборанти, яким спецслужби РФ не дають дозволу виїхати з Маріуполя.