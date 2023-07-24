Після заколоту Пригожина в РФ почався період зміни влади, — Резніков

За словами голови Міноборони України, путінський режим не такий сильний, як роком раніше. Конфлікт між тими, хто бореться за владу у РФ, уже триває.

Після невдалого заколоту Євгена Пригожина у РФ почався період зміни влади. Таку заяву зробив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє CNN.

"Цей держпереворот — реальна ілюстрація того, що режим у Кремлі слабшає. Це означає, що вони не такі сильні, як були рік тому. Я думаю, ми побачимо продовження цього так званого конфлікту", — сказав він.

На запитання про те, чи вважає він, що хтось у Росії грає в залаштункові ігри та намагається змістити президента Володимира Путіна, він відповів, що "конфлікт між ними почався".

В інтерв'ю американському виданню очільник Міноборони України також сказав, коли закінчиться війна, та анонсував вступ України до Альянсу. Голова Міноборони переконаний, що Україна переможе у війні проти РФ. За його оцінками, бойові зіткнення мають завершитися до літа 2024 року.

Нагадаємо, що Резніков назвав касетні боєприпаси ефективнішими за звичайні та розповів про результативні удари снарядами DPICM.

Також повідомлялося, що Бухарест і Вашингтон обговорили обстріли портів на Дунаї. За словами журналістів, обстріл річкових портів недалеко від кордону Румунії був найближчим до території країн НАТО.