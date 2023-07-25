"Під чужим прапором": у США розповіли про можливі провокації Кремля з українським зерном

У Вашингтоні заявляють, що не мають рішення, яке дасть змогу Україні відвантажувати таку саму кількість зерна, як під час дії Чорноморської зернової ініціативи.

США мають намір відкрито виступити з інформацією про передбачувані дії Росії в Чорному морі. Про це розповів речник Держдепартаменту Меттью Міллер на брифінгу, передає "Укрінформ".

"У нас є інформація, яка свідчить про те, що вони (Росія — ред.), очевидно, готують операцію під чужим прапором. Вони погрожували суднам, які діють у міжнародних водах, після чого сьогодні сталася атака на Дунаї", — сказав Міллер.

Згідно з його заявою, Сполучені Штати планують продовжувати активні консультації з регіональними партнерами щодо пошуку альтернативних маршрутів для експорту українського зерна.

Меттью Міллер особливо наголосив, що наразі відсутнє рішення, яке дозволило б Україні експортувати стільки ж зерна, скільки було перевезено під час дії Чорноморської зернової ініціативи, без відновлення морських маршрутів.

Нагадаємо, що 24 липня стало відомо, що Путін заявив, що Росія вийшла із "зернової угоди", оскільки вона не виправдала свого гуманітарного призначення. Він зазначив, що Росія взяла участь у "зерновій угоді" через турботу й благо для Африки, адже "угода" була націлена "на забезпечення глобальної продовольчої безпеки, зниження загроз голоду й допомогу найбіднішим країнам Африки, Азії та Латинської Америки".

Нагадаємо, 18 травня посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що "зернова угода" не повинна задовольняти будь-які потреби Росії.

20 липня виконавчий директор Центру гуманітарного діалогу Девід Гарланд розповів, що на цьому етапі Росію буде важко повернути до "угоди".