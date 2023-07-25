"Перехідного періоду не буде": у РФ із 1 січня підвищать призовний вік

Законопроєкт, який підтримав профільний комітет Держдуми, також дає змогу громадянам у віці від 27 до 30 років, які перебувають у запасі та не пройшли військову службу за призовом, не маючи на те законних підстав, пройти її за бажанням.

Призовний вік строкової служби в Росії зміниться з 1 січня 2024 року та становитиме від 18 до 30 років. Це випливає з поправок до другого читання законопроєкту про підвищення призовного віку в країні, повідомляє ТАСС.

Документ підтримав профільний комітет Держдуми РФ з оборони. Згідно з поправками, поетапне підвищення верхньої межі призовного віку не передбачається. Отже, вже наступного року призову в армію підлягатимуть чоловіки віком від 18 до 30 років.

"Цей федеральний закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування, за винятком положень, для яких цією статтею встановлений інший строк набрання ними чинності", — йдеться в документі.

Депутати Держдуми РФ у червні розглянули в першому читанні законопроєкт про підвищення призовного віку. Документ передбачав, що в період до 2026 року вікові межі поступово змістяться з 18-27 років до 21-30. Однак пізніше було вирішено залишити нижню планку на колишньому рівні — 18 років.

У разі ухвалення закон має набути чинності з 2024 року. Законопроєкт також дає змогу громадянам віком від 27 до 30 років, які перебувають у запасі та не пройшли військову службу за призовом, не маючи на те законних підстав, пройти її за бажанням.

Норми про підвищення призовного віку до 30 років не торкнуться осіннього призову 2023 року.

Раніше передбачалося поетапне підвищення призовного віку строкової служби до 21 року. Призовний вік у 2024 році становитиме від 19 до 30 років, у 2025 році — від 20 до 30 років, у 2026 році — від 21 року до 30 років.

Нагадаємо, 25 липня повідомлялося, що поки РФ веде повномасштабну війну проти України, Заходу не вдасться вилікувати її від ядерних загроз. Для режиму Путіна питання війни має життєву важливість, тому слід особливо уважно ставитися до публічних дискусій у Росії.

Крім цього, Фокус писав, як наявність ядерної зброї в Росії спровокувала війну проти України. Соціальною опорою війни в Росії є еліта, яка постійно прагне експансії, стверджує психологиня Світлана Чуніхіна. А парасолька для цієї експансії — наявність у кремлівського режиму ядерної зброї, і нічого більше.