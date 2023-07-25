ВМС США розпочали розробку гіперзвукової ракети HALO для F/A-18: що відомо

На озброєнні американських ВМС уже перебуває протикорабельна ракета AGM-158C LRASM, однак вона має дозвукову швидкість. Тепер планується розробити ракету, здатну розвивати швидкість до 5 Махів.

Військово-морські сили США розробили план створення гіперзвукової авіаційної наступальної системи протикорабельної оборони HALO. Конкурс на проєктування і розробку стартує в другій половині 2024 року, а ракету мають прийняти на озброєння 2029 року. Про це 24 липня повідомило британське видання Naval News.

Оглядачі пишуть, що система HALO задумувалася як наступальне протикорабельне високошвидкісне озброєння для використання на авіаносцях. Подібна авіаційна протикорабельна ракета AGM-158C LRASM від компанії Lockheed Martin вже перебуває на озброєнні ВМС США, однак вона має дозвукову швидкість.

Хоча спочатку HALO передбачається встановити на ударний винищувач ВМС США F/A-18E/F Super Hornet, керівництво ВМС повідомило, що вже розглядає можливість використання інших пускових платформ.

Що відомо про проєкт HALO

Hypersonic Air Launched Offensive Anti-Surface (HALO) гіперзвукова протикорабельна ракета повітряного базування, що розробляється для ВМС США. Незважаючи на визначальне маркування Hypersonic, ракета, найімовірніше, досягатиме надзвукової швидкості — до 5 Махів (6 125 км на годину). Про це заявив виконавчий директор програми з безпілотної авіації та ударних озброєнь контрадмірал Стівен Тедфорд.

"З точки зору швидкості, гіперзвук — це трохи неправильний термін для HALO. Насправді нас не так вже й хвилює швидкість у 5 Махів. Йдеться про відстань і час — чи можливо якнайшвидше закрити потрібну нам дальність… За піковою швидкістю ракета, ймовірно, перебуватиме в категорії 4+ Маха", — сказав Тедфорд.

За його словами, американські військові вже займаються гіперзвуковими ракетами повітряного базування, проте ВМС зіткнулися з труднощами в плані обмежень за розміром ракети з урахуванням особливостей палубних платформ.

"Якщо вам потрібно мати можливість переміщати зброю по завантаженій польотній палубі авіаносця з F/A-18, то це повністю змінює рівняння того, що ви можете розмістити. Це робить гіперзвук проблемою, коли ви потім обмежуєте його довжину і розмір, що і намагається вирішити програма HALO", — пояснив контрадмірал.

Раніше повідомлялося, що в Пентагоні успішно завершили масштабне випробування в рамках програми Multi-Service Advanced Capability Hypersonic Test Bed (MACH-TB). Новий демонстратор дасть змогу тестувати всі наявні гіперзвукові розробки та визначати їхню ефективність.