Шойгу зібрався в КНДР на "святкування" 70-річчя закінчення Корейської війни, — росЗМІ

26 липня у КНДР розпочнуться пам'ятні заходи, присвячені закінченню війни, яку вони називають Вітчизняною визвольною. Очікується, що на "святкування" також прибуде топпосадовець з Китаю.

Російська делегація на чолі з міністром оборони Сергієм Шойгу 25-27 липня поїде в КНДР на "святкування" 70-річчя закінчення Корейської війни, повідомляє "РИА Новости".

"Російська делегація на чолі з Шойгу 25-27 липня відвідає КНДР для участі в урочистостях з нагоди 70-річчя перемоги корейського народу у війні 1950-53. Візит сприятиме зміцненню російсько-північнокорейських військових зв'язків та стане важливим етапом розвитку співпраці між двома країнами", — йдеться у повідомленні.

26 липня у КНДР розпочнуться пам'ятні заходи, присвячені 70-річчю закінчення Корейської війни.

З Росії в Пхеньян прилетить Шойгу, а з Китаю — заступник голови Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників Лі Хунчжун.

Корейська війна — збройний конфлікт між Корейською народно-демократичною республікою та Корейською республікою, що тривав з 25 червня 1950 року до 27 липня 1953 р.

У складі комуністичних збройних сил діяли солдати Корейської Народної Армії, "добровольці" Народно-Визвольної Армії Китаю і Військово-повітряні сили СРСР.

Проти об'єднаних комуністичних військ боролися Південна Корея, США, Британія, Філіппіни, Канада, Туреччина, Нідерланди, Австралія, Нова Зеландія, Таїланд, Ефіопія, Греція, Франція, Колумбія, Бельгія, Південно-Африканський Союз і Люксембург, які діяли у складі збройно-миротворчих сил ООН.

У Південній Кореї цю війну називають "Інцидентом 25 червня", а в КНДР вона зветься Вітчизняною визвольною війною.

Нагадаємо, американський солдат перетнув кордон із КНДР: його заарештували. 18 липня рядовий Тревіс Кінг самостійно перетнув лінію розмежування між Кореями. Останній такий випадок був у 1982 році.

Також, 19 липня Фокус писав, що в КНДР запустили балістичні ракети, які пролетіли 550 км. Із початку року запущено вже 22 ракети.