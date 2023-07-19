"Відійдемо від переговорів": КНДР запустила балістичні ракети, які пролетіли 550 км, — ЗМІ

За словами журналістів, тільки у 2023-му році Пхеньян запустив 22 балістичні ракети. Серед них були й міжконтинентальні, які, теоретично, можуть дістати до материкової території США.

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18 липня Північна Корея запустила дві балістичні ракети у води свого східного узбережжя. Про це повідомляє видання Bloomberg.

За словами журналістів, ракети пролетіли 550 кілометрів. У Південній Кореї вже назвали інцидент серйозною провокацією.

Видання пише, що дії Пхеньяна — відповідь на прибуття в порт Південної Кореї підводного човна США, який може запускати ядерні балістичні ракети.

Як заявила сестра лідера КНДР Кім Чен Ина Кім Йо Чжон, США мають знати, що їхня посилена розширена система стримування нібито становить загрозу для Північної Кореї. За її словами, це змусить Пхеньян ще більше "віддалитися від столу переговорів".

Зазначається, що Вашингтон і Сеул прагнуть утримати Північну Корею від розгортання свого ядерного арсеналу. Так, було створено консультативну групу, яка має стежити за тим, як Сполучені Штати розгортають свою "ядерну парасольку" над Південною Кореєю.

Командування США в Індо-Тихоокеанському регіоні заявило, що йому відомо про ракетні пуски Північної Кореї, і воно веде переговори з союзниками й партнерами. Однак пуски не становлять загрози безпосередньо Штатам або союзникам.

Видання пише, що у 2023-му році КНДР запустила 22 балістичні ракети, серед яких були й міжконтинентальні. За весь 2022-й рік Північна Корея запустила понад 70 балістичних ракет.

Зазначимо, що раніше служба берегової охорони Південної Кореї вже повідомляла про пуски ракет із КНДР. Повідомляється, що ракети були випущені в бік Японії.

Також 15 липня сестра Кім Чен Ина засудила реакцію ООН на пуски балістичних ракет КНДР. Кім Йо Чжон заявила, що Північна Корея будуватиме "найпотужнішу" систему ядерного стримування доти, доки США не відмовляться від "ворожої" політики щодо Пхеньяна.