"Є перші успіхи": у Мінстратегпромі анонсували велике виробництво зброї в Україні

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості, проєкт Brave також націлений на залучення іноземних інвесторів, адже якщо іноземні компанії ухвалять рішення виробляти своє озброєння в Україні під час конфлікту, вони зможуть тестувати свою продукцію на полі бою.

Україна прагне стати провідним виробником озброєння на європейському континенті і вже демонструє перші ознаки успіху в галузі виробництва ракет. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин в інтерв'ю PAP.

"Ми розвиваємо міць України як виробника зброї. Ми вже маємо перші успіхи, я не можу розкривати більше, але найбільший акцент робиться на виробництві ракет", — зазначив міністр.

Камишин акцентував увагу на тому, що виробничі потужності українського оборонно-промислового комплексу за останній місяць зросли вдвічі.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України є одним із співзасновників проєкту Brave 1, що спрямований на надання підтримки розробкам у сфері оборонних технологій в Україні. Згідно зі словами Камишина, цей проєкт прагне забезпечити виробникам можливість швидшого проходження шляху від ідеї до укладення контракту з Міністерством оборони України.

Проект Brave також націлений на залучення іноземних інвесторів.

Камишин зазначив, що якщо іноземні компанії ухвалять рішення виробляти своє озброєння в Україні під час конфлікту, вони зможуть тестувати свою продукцію на полі бою. Цей досвід дасть їм змогу модернізувати свою зброю, що, своєю чергою, зробить її більш затребуваною не тільки на українському ринку, а й за його межами.

Згідно з його заявами, Україна прагне стати експертом у веденні звичайної війни.

"Україна стане збройовим арсеналом вільного світу та експертом у веденні звичайної війни. Ми хочемо, щоб наша країна стала найбільшим виробником зброї в Європі", — сказав він.

Нагадаємо, 4 липня стало відомо, що ЗСУ отримають 500 нових безпілотників для контрнаступу. ЗСУ передають розвідувальні та ударні коптери, які допоможуть вести аеророзвідку, коригувати роботу артилерії та знищувати позиції ворога. Зокрема, авіаційні комплекси Penguine MK-2.

А у вересні 2022 року ЗМІ писали про те, що українські волонтери побудували своїми руками 30 позашляховиків для ЗСУ. Баггі VOLS відрізняються простотою і дешевизною конструкції, а також хорошою прохідністю. Існують версії з бензиновими і дизельними двигунами.