Спікер ЗСУ пояснив, чому наступ на північ від Бахмута повільніший, ніж на півдні (відео)

Українські війська щодня звільняють сотні метрів, але з часом, як вважає спікер ЗСУ Сергій Череватий, звільнені території будуть у рази більшими та зможуть достягати десятки кілометрів.

Збройні сили України на південь від Бахмута просуваються швидше, аніж на півночі, але згодом можна буде побачити результат. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Він зазначив, що ворог на півночі краще підготовлений. Є певні природні перешкоди, серед яких й водойми. Це дещо сповільнює рух Сил оборони України.

"Робота там теж триває, з часом її буде видно, не дивлячись на те, що ворог робить усе аби сповільнити наш рух", – заявив Череватий.

Речник додав, що на Бахмутському напрямку Сили оборони України утримують ініціативу. Українські війська щодня звільняють сотні метрів. Згодом звільнені території будуть у рази більшими та зможуть достягати десятки кілометрів.

З його слів, наразі відбувається процес максимального ураження ворогу, як у техніці, так й в особовому складі. Українські війська повинні зберегти свій наступальний потенціал.

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Ситуація в районі Бахмута від Генштабу ЗСУ

У ранковому звіті Генерального штабу йдеться про те, що станом на 25 липня біля населеного пункту Андріївка на Бахмутському напрямку українські війська зуміли просунутися вперед і мають успіх. Наступальні та штурмові дії виявилися вдалими, адже ворог залишив укріплені позиції та відійшов. Російські загарбники все ж не полишають і спроби наступу. Ворог здійснював атаки в районах північно-західніше за Оріхово-Василівку. Також наступальні дії проводилися південніше від Іванівського та західніше від Кліщіївки, але наші бійці їх відбили.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський 20 липня пояснив, у чому складність просування поблизу Бахмута. Навколо міста і на Лиманському напрямку російські війська захищені інженерними загородженнями й насичені боєприпасами.