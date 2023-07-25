"Україні потрібні нові озброєння": Росія збільшує виробництво "Ланцетів", — ГУР (відео)

За словами Андрія Юсова, Україні потрібні нові озброєння та засоби для протидії атакам окупантів і стрімкішого просування Сил оборони.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов 25 липня в ефірі телемарафону заявив, що Росія збільшує виробництво безпілотників "Ланцет", які є загрозою для України. Втім, РФ завищує дані про реальні обсяги.

Юсов зазначив, що Росія має дронову програму, яку вона розвиває.

"Обсяги — це пропаганда, але це фактор, який не можна списувати з рахунків. "Ланцети" використовуються і виробляються, "Шахеди" прибувають, вони облаштують виробництво", — сказав представник ГУР.

Андрій Юсов зазначив, що ці фактори мають звертати увагу, зокрема, партнерів України в боротьбі з РФ щодо посилення засобів протиповітряної оборони та інших інструментів, які допоможуть звільнити Україні власні території й повернути кордони 1991 року.

Він наголосив, що Україні потрібні нові озброєння та засоби для протидії атакам окупантів та стрімкішого просування наших військ.

"Це мають бути інші засоби і інші терміни, бо мова йде про швидкість і темпи просування Сил оборони України. А найголовніше — це питання захисту життів як наших захисників, так і мирних мешканців", — додав він.

За словами Юсова, Росія має застарілі потужності ОПК і наразі мова не йде про потужну модернізацію, "революційно якісного ми нічого не бачимо".

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Нагадаємо, 25 липня Фокус писав, що Росія давно планувала вихід із "зернової угоди" й атаки на українські порти. ГУР Міноборони оприлюднило закриту доповідь для вищого військово-політичного керівництва РФ, в якій описано план із перешкоджання зерновій ініціативі. Згідно з документом, російські інспектори перевіряли судна за спеціальними методичними документами і максимально знизили обсяг зерна, що вивозилося в межах "зернової угоди".

Додамо, у ніч на 24 липня російські загарбники атакували іранськими дронами-камікадзе Shahed інфраструктуру порту міста Рені на Дунаї. Внаслідок атаки був знищений термінал із зерном та пошкоджені резервуари для зберігання інших вантажів.