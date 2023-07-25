Три види: які повістки вручатимуть військовозобов'язаним у серпні

Актуальними залишаються три варіанти розпоряджень, які вручають представники ТЦК і СП. Серед них повістки для перевірки військово-облікових даних, направлення на проходження медичного обстеження, а також "бойові повістки".

В Україні з 24 лютого 2022 року триває загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язаним чоловікам віком 18-60 років вручають повістки.

Загалом їх існує чотири: перевірка військово-облікових даних, направлення на проходження військово-лікарської комісії, мобілізаційне розпорядження, а також призов на строкову військову службу. Однак останнє з перерахованих розпоряджень не актуальне, оскільки президент скасував призов навесні 2022 року у зв'язку з воєнним станом і мобілізацією, а восени цю норму було закріплено в законі.

Розбираємося, які повістки отримуватимуть військовозобов'язані в серпні. За словами керівника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександра Тищенка, актуальними є три типи повісток:

Найчастіше представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вручають чоловікам направлення до військкоматів для уточнення даних . Ця повістка не означає негайну мобілізацію, вона необхідна для оновлення інформації про склад сім'ї військовозобов'язаного, стан його здоров'я, про зміни місця роботи, контактних даних, місця проживання та інших деталей.

. Ця повістка не означає негайну мобілізацію, вона необхідна для оновлення інформації про склад сім'ї військовозобов'язаного, стан його здоров'я, про зміни місця роботи, контактних даних, місця проживання та інших деталей. Наступний вид повісток направляє на проходження лікарської комісії . До документа додається карта дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після проходження медкомісії в картці буде вказано висновок про придатність, непридатність або обмежену придатність до військової служби. Ці результати можуть використати для подальшого призову або формування мобілізаційного резерву.

. До документа додається карта дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після проходження медкомісії в картці буде вказано висновок про придатність, непридатність або обмежену придатність до військової служби. Ці результати можуть використати для подальшого призову або формування мобілізаційного резерву. Третій вид повісток — мобілізаційне розпорядження. Воно вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії в тому разі, якщо його визнано придатним до проходження військової служби. "Бойова повістка" — це серйозне розпорядження, яке вимагає від громадян з'явитися в зазначене місце і час для негайного вступу до лав збройних сил.

Що має бути в порядку денному

У будь-якій повістці має бути зазначено:

прізвище, ім'я та по батькові військовозобов'язаного

рік народження та адреса проживання;

вид повістки, дата, час і адреса, куди необхідно з'явитися після отримання повістки;

уточнення щодо необхідних документів;

назву органу, печатку, підпис, прізвище, ім'я та по батькові начальника РТЦК і СП

Повістка має бути заповнена і підписана начальником територіального центру комплектування.

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