Мобілізація в Україні: куди і як можна поскаржитися на зловживання військкомiв

У Міноборони наголосили, що всі прояви корупції та перевищення повноважень співробітниками центрів комплектувань каратимуться відповідно до закону. Кожна скарга громадян перевіряється.

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В Україні вже майже 17 місяців триває воєнний стан і загальна мобілізація, які не закінчаться аж до закінчення війни. Українцям розповіли, куди вони можуть подати скаргу про зловживання в територіальних центрах комплектування (ТЦК). Про це заявив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Для України сьогодні питання військового обов'язку та служби надзвичайно важливе. Наразі призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років і їм регулярно вручають повістки. Іноді трапляється, що співробітники ТЦК перевищують свої повноваження і українці можуть вирішити цю проблему.

"Відтак, ретельно та виважено перевіряємо якість виконання центрами комплектування своїх функцій, усуваємо проблемні моменти, аналізуємо звернення громадян", — зазначив Олександр Павлюк.

Відповідальність за можливі прояви корупції та зловживання в ТЦК нестиметься відповідно до закону. Українці, які зіткнулися з цим, можуть надсилати свої скарги на такі контакти:

за номером: 0 800 31 01 79;

електронною поштою: [email protected];

у чат-бот у Telegram.

Уся отримана інформація одразу ж перейде в режим перевірки, щоб не допустити збою мобілізаційного процесу в Україні, від якого може залежати майбутнє країни.

Нагадаємо, 18 липня адвокат розповів, що робити, якщо примусово доставили до військкомату під час мобілізації в Україні. Наявність списків розшуку у військкомату вважається незаконною, зазначає фахівець Ростислав Кравець, тому що це збір персональних даних і передача їх третім особам без згоди українця.