Влучили в гармату, уламками посікло оптику: БМП Bradley евакуювали з поля бою (відео)

На 15 секунді відео добре видно влучання в ствол гармати, а уламками вже посікло оптику.

Американську БМП M2A2 ODS-SA Bradley було серйозно пошкоджено під час бою. Про це повідомив OSINT-аналітик Cloooud у Twitter.

У дописі йдеться про те, що техніку евакуювали. Також зазначено, що БМП виконала завдання та врятувала екіпаж.

"Дякуємо США!" – зазначено у повідомленні.

У Telegram-каналі In Factum, авторами якого, ймовірно, є українські військові, висловили упевненість у тому, що завдати значних пошкоджень міг російський дрон-камікадзе. На 15 секунді добре видно влучання в ствол, а уламками вже посікло оптику.

БМП Bradley у війні з Росією

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко 14 липня заявив, що БМП Bradley міг пошкодити російський танк Т-72. Влучання, ймовірно, відбулося з пострілу 125-мм калібру танка Т-72, але бойова машина витримала атаку.

Командир екіпажу M2 Bradley 17 липня назвав переваги БМП. Техніка американського виробництва забезпечує максимальне виживання десанту 2 рятує екіпаж від влучань із різних видів зброї та наслідків підриву на мінах. Одного разу техніка підірвалася на трьох мінах, і весь екіпаж вижив.

На американських БМП M2 Bradley 22 липня помітили динамічний захист. Українські БМП отримали систему BRAT, яка має посилити захист від різноманітних протитанкових засобів.

Нагадаємо, 24 липня аналітики Deep State повідомили, що окупанти полюють за німецькими танками Leopard-2 та американськими БМП Bradley, застосовуючи проти них безпілотники "Ланцет" і fpv-дрони. Для знищення однієї машини Bradley окупанти залучили щонайменше один дрон "Ланцет" і один fpv-дрон.