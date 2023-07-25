"Хочуть звинуватити Київ": Росія встановила більше мін біля українських портів, — The Guardian

Як зазначила постпред Великої Британії в ООН Барбара Вудворд, це є частиною стратегії РФ, спрямованої на те, щоб покласти відповідальність на Україну за можливі напади на цивільні судна в Чорному морі.

Росіяни додатково замінували підходи до українських портів у Чорному морі. Про це 25 липня повідомила постійний представник Великої Британії в ООН Барбара Вудворд, передає The Guardian.

За словами дипломата, у Великої Британії є інформація про можливе розширення атак російських окупантів на об'єкти, пов'язані з експортом зерна, включно з атаками на цивільне судноплавство в регіоні.

"Ми також отримали інформацію про розміщення Росією додаткових морських мін на підходах до українських портів. Ми згодні з оцінкою США, що це частина координованої кампанії з метою покласти провину за можливі напади на цивільні судна в Чорному морі на Україну", — зазначила Барбара Вудворд.

Дипломат також підкреслила, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак уже передав цю інформацію президенту України Володимиру Зеленському під час сьогоднішньої телефонної розмови.

Нагадаємо, 25 липня помічник президента РФ у міжнародних справах Юрій Ушаков заявив, що Росія готова повернутися до зернової угоди, яку було припинено 18 липня, якщо буде виконано її вимоги.

Також 25 липня повідомлялося, що Євросоюз готовий експортувати майже всю сільськогосподарську продукцію з України через "коридори солідарності".