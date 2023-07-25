Не тільки яйця по 17 грн: у Міноборони постійно виявляють схеми корупції, — голова САП

За словами Олександра Клименка, в одному з випадків МО закупило за завищеною ціною зброю у посередницької фірми, яка була пов'язана з Росією.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розслідують велику кількість випадків корупції в Міністерстві оборони (МО). Про це розповів глава САП Олександр Клименко в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня", опублікованому 25 липня.

За словами Клименка, розслідування стосуються закупівель харчових продуктів, зброї, засобів захисту та контрактів на ремонти.

Так, крім розслідування щодо закупівлі яєць по 17 гривень за штуку, існує ще безліч схем МО України.

Зокрема, в одному з випадків міністерство закупило зброю за завищеною ціною у посередників, які були пов'язані з російською владою. Крім того, САП і НАБУ також розслідують випадки, коли МО не виплачувало гроші постачальникам, хоча вже здійснило повну передоплату.

Також Клименко навів приклад, коли одна компанія пропонувала великий перелік харчових продуктів за ціною, що була набагато нижчою від ринкової на найбільш ходові продукти такі, як картопля чи морква, а також набагато нижчою від ринкової на ті продукти, які до солдатів на практиці не доходять.

"Але потім починаються дива: компанія виграє тендер завдяки запропонованій низькій ціні, а фактично поставляє тільки найдорожчі продукти. А найдешевші, які в неї були в каталозі, ні", — розповів Клименко.

Голова САП Олександр Клименко заявив, що розслідування перебувають на активній стадії й що незабаром буде опубліковано перші результати.

Клименко також зазначив, що в Україні діє презумпція невинуватості, тому нікого не судитимуть доти, доки не буде зібрано достатньо доказів.

Однак Клименко наголосив, що в Міністерстві оборони постійно виявляють схеми корупції, і що САП і НАБУ продовжуватимуть розслідувати ці випадки. Він також заявив, що САП і НАБУ працюють над тим, щоб поліпшити систему закупівель у МО і зробити її більш прозорою.

Нагадаємо, 19 липня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що народні депутати можуть обмежити розпорядження бюджетними коштами на місцях.

14 червня стало відомо про скандальну закупівлю Дніпровською районною держадміністрацією Києва 300 шкіряних барабанів на суму понад 890 тисяч гривень.