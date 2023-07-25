Після 24 лютого не згадують: в УПЦ заявили, що більше не моляться за Кирила (відео)

Зі слів протоієрея Максиміана Погореловського, нині російського патріарха згадують тільки на окупованих територіях. Священнослужитель завірив, що церква усіляко підтримує ЗСУ.

Протоієрей Одеської єпархії УПЦ Максиміан Погореловський заявив, що церква більше не згадує у молитвах російського патріарха Кирила. Такою позиція стала після повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого минулого року. Про це відомо з брифінгу в медіацентрі "Україна – Одеса", що проходив 25 лютого.

На запитання про зв’язок УПЦ з Московським патріархатом Погореловський попросив не ображати вірян. Він завірив, що церква давно відокремилася від російського патріархату.

"Ми — Українська православна церква, яка відділилася, яка є повністю автономною. На це є Томос, який був виданий нам ще у 1990 році. Церква наша зареєстрована за рік до визнання незалежності України як Українська православна церква", — підкреслив протоієрей.

Він підтвердив, що в УПЦ зберігалася до 24 лютого 2022 року радянська традиція згадувати у молитвах російського патріарха Кирила. Водночас священнослужитель завірив, що церква цього не робить з моменту вторгнення ЗС РФ. Погореловський зазначив, що нині українські священники моляться за Кирила лише на тимчасово окупованих територіях, і це відбувається під примусом.

Протоієрей запевнив, що УПЦ підтримує українських військових, зокрема регулярно відправляє на передову допомогу.

"Наша позиція завжди була однією. Наша церква завжди з українським народом. Ми молимось за перемогу нашої країни й все для цього робимо — як духовно-молитовно, так і фізично", — сказав він.

Також Погореловський прокоментував обстріл Одеси 23 липня. Він пояснив, що як священнослужитель не має права засуджувати, але як українець вважає атаку ЗС РФ навмисною. На його думку, росіяни хотіли зламати дух одеситів, однак добились зворотного.

Брифінг про наслідки обстрілу Одеси 23 липня (коментар Максиміана Погореловського про МП та Кирила — з 13:52)

Нагадаємо, командир 6-го козачого полку ЗС РФ повідомляв, що російський патріарх Кирило анексував у Луганську та Алчевську єпархії УПЦ. Протоієрей Андрій Кураєв назвав подію "церковною крадіжкою".

У посольстві Італії в Україні заявили, що країна готова допомогти у реконструкції Спасо-Преображенського собору, який постраждав від обстрілу ЗС РФ 23 липня.