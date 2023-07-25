Контракт на $58 млн: Польща отримає літаки Saab 340, щоб закрити східний фланг (фото)

За даними виробника, Saab 340 AEW надає детальну картину того, що відбувається на землі. Це одна з найпоширеніших систем повітряного спостереження.

Польща підписала контракт на купівлю двох шведських літаків дальнього радіолокаційного виявлення та управління Saab 340 AEW-300, вартість контракту обчислюється приблизно 600 млн шведських крон (57,81 млн доларів). Про це повідомив у Twitter голова Міноборони країни Маріуш Блащак.

"Завдяки цьому східний фланг НАТО зміцниться, а повітряний простір Польщі стане безпечнішим", — написав міністр.

Польща планує витратити близько 4% внутрішнього валового продукту на оборону в поточному році, щоб модернізувати збройні сили.

Літаки раннього виявлення Saab 340

Турбогвинтові літаки Saab 340 оснащені вдосконаленим радаром Saab Erieye. За контрактом Швеція також отримає наземне обладнання, засоби логістики та послуги підтримки всередині країни, ідеться у пресрелізі компанії. Період дії контракту — з 2023 по 2025 рр.

Літак раннього виявлення Saab 340

"Протягом багатьох років Saab тісно співпрацювала з Міноборони Польщі. Ми пишаємося подальшим зміцненням стосунків із Повітряними силами, які отримають можливості систем і мережі раннього виявлення", — наголошується в публікації.

Saab 340 AEW у поєднанні з наземним обладнанням, надає детальну картину того, що відбувається на землі. Дані можуть використовуватися у військових і в цивільних цілях — для розвідки та рятувальних операцій.

Літаки Saab 340 AEW раннього виявлення в різних комплектаціях поставлялися в 9 країн. Це одна з найпоширеніших систем спостереження у світі, згідно з інформацією, опублікованою офіційним сайтом шведської компанії.

Нагадаємо, що напередодні, 24 липня, Іспанія відправила в Україну ще чотири танки Leopard 2 і броньовики М-113. На кораблі, що вийшов із порту Сантандер, також пливуть машини швидкої допомоги, вантажівки та боєприпаси. Днями до Польщі з Іспанії прибув ще й польовий госпіталь для українських захисників.

Також повідомлялося, що до кінця року у РФ може з'явитися в рази більше дронів, ніж зараз. За даними американської розвідки, Іран будує завод БПЛА в Татарстані.