"Брехня та варварство": в ЄС пригрозили Путіну і Шойгу відповідальністю за обстріл Одеси

На думку делегації ЄС, напад на культурні та релігійні об'єкти в Одесі підтверджує хибність російських заяв про "щирий" захист цих об'єктів і культурних прав в Україні.

Делегація Європейського Союзу в ОБСЄ заявила, що атака Росії на Одесу підтвердила брехливість її заяв про нібито прагнення "захистити" культурні права, свободу віросповідання та переконання людей, які живуть в Україні. Про це йдеться. Про це йшлося під час Спеціальної постійної ради ОБСЄ № 1435, яка відбулася у Відні 25 липня.

У заяві місії ЄС при ОБСЄ йдеться про те, що напад на культурні та релігійні об'єкти в Одесі є ще однією ілюстрацією того, що російські заяви про так звану "щиру" зацікавленість у "захисті" цих об'єктів, а також культурних прав, свободи віросповідання та переконань людей, які живуть в Україні, є брехнею. Насправді Росія варварськи намагається знищити культурну та релігійну спадщину України, щоб підпорядкувати Україну та стерти її самобутню ідентичність, йдеться в повідомленні делегації.

Було вказано на те, що з 24 лютого 2022 року ЮНЕСКО підтвердила пошкодження внаслідок російської агресії вже 270 об'єктів культури в Україні, зокрема 116 релігійних об'єктів.

ЄС наголосив, що Росія зобов'язана дотримуватися Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей під час збройного конфлікту, а навмисне спрямування атак на об'єкт культурної спадщини, що перебуває під захистом, є воєнним злочином. ЄС вимагає від Росії негайно припинити напади на об'єкти культурної спадщини.

"Політичне і військове керівництво Росії, а також усі винні у військових та інших найтяжчих злочинах, скоєних у зв'язку з агресивною війною Росії проти України, будуть притягнуті до суду і понесуть відповідальність. Україна та її народ повинні отримати від Росії справедливість і адекватні репарації", — йдеться в заяві.

Обстріл Одеси 23 липня і руйнування культурних пам'яток

Нагадаємо, що вночі 23 липня Одеса зазнала масованого обстрілу з повітря з боку російських окупантів. ЗС РФ випустили по місту 19 ракет різних типів, включно з "Калібром", "Оніксом", "Іскандером" і Х-22. За інформацією муніципалітету Одеси, обстріл призвів до пошкодження 61 будівлі, зокрема 28 пам'яток архітектури, як-от Будинок вчених, бульвар Жванецького та Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Нагадаємо також, 24 липня мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Спасо-Преображенський собор може в будь-який момент обвалитися через нестабільне положення однієї зі стін. За словами міського голови, у храмі є аварійні ділянки, які несуть потенційну загрозу для тих, хто там працює, і для людей, які приходять подивитися на масштаб руйнувань.

25 липня стало відомо, що під час російського обстрілу Одеси в ніч на 23 липня, ворог фактично знищив вівтарну частину Спасо-Преображенського собору. Її доведеться зносити