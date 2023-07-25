"Конструкція нестабільна": у ГУР напророкували демонтаж Кримського мосту (відео)

Як зазначає Андрій Юсов, росіяни використовують Кримський міст для забезпечення своїх військових, щоб ті мали можливість захоплювати українські території.

Побудований російськими окупантами міст через Керченську протоку є незаконною спорудою, яку буде демонтовано. Про це сказав речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю Radio NV 25 липня.

Як зазначає Андрій Юсов, Кримський міст використовується росіянами для забезпечення своєї армії з метою подальшої окупації території України. За його словами, цивільні автомобілі, які пересуваються мостом, слугують для окупантів "прикриттям".

Представник української військової розвідки також вказав на те, що якщо певний час тому обговорювалася тема про те, чи є взагалі Кримський міст уразливим, то сьогодні це вже очевидний факт.

"Конструкція незаконна. Конструкція нестабільна. І, звісно, вона буде демонтована, згідно з українським і міжнародним правом. У той чи інший спосіб. Перераховувати способи ми поки що не будемо. Частину з них, у принципі, всі бачили майже в прямому ефірі", — підсумував спікер.

Андрій Юсов про ситуацію на Кримському мосту (18:04)

Вибухи на Кримському мосту: що відомо

Нагадаємо, 17 липня на Кримському мосту було зупинено рух у зв'язку з обваленням 145-ої опори з боку Краснодарського краю Росії. Місцеві жителі заявили, що чули посеред ночі гучні вибухи.

У Службі безпеки України пообіцяли розкрити всі деталі щодо вибуху на Кримському мосту після перемоги у війні з РФ. Спікер СБУ Артем Дехтяренко також нагадав, що норми ведення війни дають змогу перерізати логістичні шляхи противника.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Аспенівському безпековому форумі 21 липня наголосив, що Кримський міст є для України законною ціллю, яка має бути нейтралізована.

Ми також писали про те, що 25 липня в РФ продовжили строки відновлення Кримського мосту до кінця року. Раніше російські окупанти заявляли, що конструкцію відремонтують до 1 липня.